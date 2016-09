DW500: Elektronischer Sicherheitsdruckbegrenzer mit integrierter Druckwächterfunktion

Die Firma ZILA GmbH mit Sitz in Suhl, Südthüringen kann seinen Kunden ab sofort den elektronischen Sicherheitsdruckbegrenzer DW500 mit Druckwächterfunktionalität anbieten.

Die komfortable und präzise Konfigurierbarkeit der Schaltschwellen und der Hysterese über Software ist ein besonderes Merkmal des Drucksicherheitsgerätes.

Das Drucksicherheitsgerät DW500, welches die Funktionen eines Druckwächters und eines Sicherheitsdruckbegrenzers in einem gemeinsamen Gehäuse vereint, ist TÜV zertifiziert und bis 500 bar Baumuster geprüft. Der DW500 wird zum Schutz gegen Überschreitung des maximalen Betriebsdruckes bzw. Unterschreiten des minimalen Betriebsdruckes gemäß DGUV Regel 100-500 (BGR 500), Kapitel 2.35 (Betreiber) und EN 378 (Hersteller) eingesetzt. Der Sicherheitsdruckbegrenzer und der Druckwächter überwachen die jeweils eingestellte Druckschwelle und arbeiten in dem gekapselten Alu-Druckgussgehäuse (IP 65) unabhängig voneinander.

Da alle Kältemittel der Mediengruppe 1 und 2 nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU, wie beispielsweise R744 (CO2), in Verbindung mit dem elektronischen Sicherheitsdruckbegrenzer eingesetzt werden können, ist dieser ein hervorragendes Gerät für den Einsatz an Verdichtern in Kühl- und Klimaanlagen, bei Wärmepumpen und Dampfkesselanlagen sowie allgemeinen hydraulischen Systemen.

alle Geräteparameter können über PC-Software konfiguriert werden

Die größte Neuerung des Gerätes DW500 ist die elektronisch einstellbare Hysterese in Abhängigkeit zur eingestellten Schaltschwelle. Bei Erreichen der eingestellten Einschaltschwelle entriegelt der Druckwächter wieder automatisch.Der Sicherheitsdruckbegrenzer hingegen wird manuell bzw. ferngesteuert zurückgesetzt. Zur Fernentriegelung befindet sich an der Seite des Gerätes eine 3-polige Flanschdose. Alternativ kann ein integrierter Taster zur manuellen Rückstellung des Sicherheitsdruckbegrenzers gewählt werden. Dies erfolgt mittels einer Reset-Taste, die nur nach dem Abschrauben des Gehäusedeckels betätigt werden kann. Zusätzlich verfügt der DW500 über eine unabhängige, analoge 4-20mA Stromschnittstelle zur flexiblen Integration in Anlagen. Dadurch kann ein externer Drucksensor eingespart werden, wenn der Druck der Anlage laufend überwacht oder angezeigt werden muss.

Der Sicherheitsdruckbegrenzer DW500 mit Druckwächterfunktionalität zeichnet sich durch seine hohe Messgenauigkeit und die präzise Einstellbarkeit von Schaltpunkten (bis auf 0,1 bar genau) und Schaltverzögerungen (im Bereich von 0-1 sec mit einer Genauigkeit von 0,1 sec) mittels PC-Software aus. Ebenfalls lassen sich die Schaltrelais auf ihre Funktion testen. Aufgrund der Konfigurierbarkeit der Schaltpunkte und der Schaltverzögerungen können Anlagen optimiert geplant und eingesetzt werden. Die softwareseitige Testbarkeit führt außerdem zu deutlich verringerten Inbetriebnahme- und Prüfzeiten. Das Gerät ist vom TÜV Rheinland nach EG-Baumusterprüfung (DGRL Richtlinie 2014/68/EU), Zertifikat-Nr. 01 202 973-B-16-0023 zertifiziert.