Dank Hypnose weniger Alkohol trinken und die Lebensqualität steigern

Alkohol ist ein gesellschaftsfähiges Genussmittel, das allgegenwärtig ist. Alkohol ist jedoch auch eine Droge, auch wenn sie legal ist ist.

Das Suchtpotential von Alkohol ist geringer als bei illegalen Drogen, jedoch ist es nicht zu unterschätzen. Die Alkoholsucht ist in erster Linie eine psychische Abhängigkeit, entweder als die klassischste Partydroge überhaupt oder als Mittel zur vermeintlichen Lösung von Problemen. Egal wie eine Abhängigkeit entstanden ist, oder im Begriff ist zu entstehen: Sobald das Alkoholproblem erkannt ist, gilt wohl das Ziel weniger Alkohol zu trinken.

Weniger Alkohol trinken kann schon helfen, bevor es zu einem Problem im privaten oder beruflichen Umfeld wird. Da der Ursprung des Problems seelischer Natur ist, sollte die Behandlung hier ansetzen. Eine sehr wirksame Methode zur Beeinflussung der Psyche ist die Hypnose. Hier wird in tiefer Entspannung das Unterbewusstsein untersucht, das Problem erkannt und durch sanfte Einflussnahme das Ziel, weniger Alkohol trinken, vermittelt. Die Behandlung setzt das Bedürfnis nach Alkohol herab und durch ein Hervorheben des Problems in das bewusste Denken hinein sinkt das Verlangen nach Alkohol dauerhaft.

Die Behandlung setzt an einem Punkt des Bewusstseins ein, der schon lange bekannt ist und genutzt werden kann. Der dabei hervorgerufene Zustand ähnelt einem Wachtraum. Die Traumphase, auch REM-Schlaf genannt, ist eine Schlafphase bei der das Gehirn am Tag erlebtes verarbeitet und dauerhaft ins Langzeitgedächtnis verschiebt. Dies ist für den Lernerfolg unverzichtbar. Auch das Lernen im Schlaf, bei dem zu lernende Inhalte über Kopfhörer im Schlaf verinnerlicht werden setzt auf dieses Phänomen. Weniger Alkohol trinken ist ebenfalls ein zu erlernender Inhalt, den das Gehirn verinnerlichen muss um ihn bei Stress oder in anderen Situationen, die üblicherweise zum Alkoholkonsum führen, abrufen zu können.

Hypnose ist jedoch nicht so einfach wie eine Schlafphase, die von Natur aus regelmäßig auftritt. Üblicherweise sind dafür erfahrende Hynotiseure nötig, die aktiv diesen Wachschlaf einleiten, aufrecht erhalten und zu erlernende Inhalte vermitteln. Diese Behandlung ist sehr kostspielig, wobei eine einzige Sitzung nicht selten 100EUR kostet und nicht unbedingt erfolgreich sein muss, sodass eine längere Behandlung notwendig ist. Diese Behandlung wird von Krankenkassen eher selten übernommen, muss dann selbst gezahlt werden und die Aufbringung der Kosten addiert sich womöglich zu den sonst schon vorhandenen Problemen hinzu.

Eine Alternative, die wesentlich günstiger, aber nicht minder wirksam sein kann, ist Anwendung einer Hypnose-CD. Dies ist nicht als Therapieform anzusehen und soll auch keine Therapie bei bereits bestehender Alkoholsucht darstellen, sondern eher als Präventivmaßnahme angesehen werden. Das Prinzip ist einfach und basiert auf dem eigenständigen Anhören von entsprechenden Inhalten. So kann auch weniger Alkohol trinken künftig wesentlich einfacher fallen als vielleicht angenommen.