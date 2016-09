Das 4 Sterne Hotel am Salzkammergut

Heiraten? Ja klar! – Mit dem Hotel am See Machen Sie Ihre Hochzeit zum Event – ganz in Ihrem Stil und mit professioneller Vorbereitung, in der traumhaften Location am Grundlsee.

Das Hotel bietet Ihnen nicht nur eine märchenhafte Hochzeitslocation, sondern auch ein kompetentes Team mit perfektem Service, das Ihnen bei der Hochzeitsvorbereitung professionell zur Seite steht. Ob kleine oder große Hochzeitsfeier ist dabei nicht von Bedeutung, denn im Fokus stehen Ihre Wünsche von der ersten Anfrage bis zur Abreise, sodass Ihr schönster Tag im Leben immer unvergesslich bleibt. Entspannung im Urlaub am Salzkammergut Vom Hotel aus ist die Salzkammergut-Therme gut zu erreichen, sodass keine weitere Fahrt zu diesem unvergesslichen Erlebnis führt. Die Salzkammergut-Therme Bad Ischl sorgt für einen unvergesslichen Aufenthalt. Das Solebecken, die Solegrotte, Salzaufgüsse sowie Solebäder und Soleschlammpackungen sorgen durch die Kraft des Salzes und des Soles für Entspannung, Energieaufladung und Gesundheit des Gastes.

Das Sole Becken ist 32 Grad warm und ist mit Sprudelliegen und Unterwassermassagedüsen ausgestattet. Zur weiteren Entspannung lädt der Sole-Whirlpool mit seinen 34 Grad zum Relaxen ein oder Sie lassen sich durch zahlreiche Massage-Angebote verwöhnen.

Für die kleinen Gäste bietet die Wasserattraktion „Lazy River“ im Außenbereich die nötige Abwechslung. Wunderschön! – Das Hotel am See Grundlsee Das Hotel umfasst 9 Villen, die mit komfortablen Zimmern, Suiten und Ferienwohnungen ausgestattet sind und auf Wunsch mit zusätzlicher Babyausstattung vorbereitet werden.

In den Villen erwarten Sie komfortable Zimmer und Suiten mit dem Blick auf den Grundlsee oder der Berglandschaft.

Mit einem bezaubernden Ausblick über den Grundlsee und auf das wunderschöne Gebirge lädt das Seeblickhotel zahlreiche Gäste zum Verweilen ein.

Zusätzlich zu der schönen Umgebung bietet das Hotel Grundlsee zahlreiche Sport-, Adventure-, Ski- und Freizeitangebote für Groß und Klein. Mehr Informationen zu den Angeboten erhalten Sie auf der Homepage des Hotels:

http://www.seeblickhotel-grundlsee.at/

