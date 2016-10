Das 42. Klipperrennen von Enkhuizen

An diesem Wochenende - vom 8. auf den 9. Oktober - findet erneut das Klipperrennen von Enkhuizen statt.

Und das nun schon zum 42. Mal! Noch nichts davon gehört? Dann aufgepasst: dieses spannende Rennen findet alljährlich für Segelklipper und verwandte Schiffstypen statt. Organisiert wird es stets durch die Commissie Enkhuizer Klipperrace und die Enkhuizer Watersportvereniging Almere.

Das Rennen

Seit nunmehr 42 Jahren findet das Rennen jedes Jahr aufs Neue statt. Der Ablauf ist meist der selbe: am Samstag wird das Drei-Städte-Rennen bestritten und am Sonntag geht es für die Klipper dann an der Olympiabahn weiter. Beim ersten Wettkampf müssen die Schiffe so schnell und zügig wie möglich vom Krabbersgat bei Enkhuizen aus zwei der drei platzierten Bojen erreichen. Diese liegen in Medemblik, Urk und Stavoren. Welche Route der Skipper wählt, bleibt ihm überlassen. Sonntags müssen Skipper und Matrosen ihr schnelles Reaktionsvermögen unter Beweis stellen, sei es durch platzierte Gegenstände oder die sich verändernde Windrichtung.

Ein Rennen mit Geschichte

Bereits seit 1975 wird das Klipperrennen von Enkhuizen nun durch die Enkhuizer Hardzeil Commissie organisiert und durchgeführt. Zu Beginn der 90er Jahre nahmen die Teilnehmer- und Zuschauerzahlen jedoch stetig ab. Es war Jan Bakker, der die Initiative ergriff und die Veranstaltung durch die Commissie Enkhuizer Klipperrace ausrichten ließ. Und so geschieht es bis heute. 2005 wurde die Kommission zu einer Stiftung erklärt und arbeitet seither mit der EWVA (Enkhuizer Watersportvereniging Almere ) zusammen.

Die mutigen Teilnehmer

Bislang haben sich die folgenden Schiffe für das Klipperrennen von Enkhuizen angemeldet: die Bontekoe, Deinemeid, Nicolaas Mulerius, Eenhoorn, Rival, Stella Maris, Eensgezindheid, Hoop op Zegen, Isis, La Bohème, Willem Jacob und die Zeester. Einige von ihnen sind bekannte Schiffe des Unternehmens NAUPAR und wir hoffen auf einen Sieg.



Na? Neugierig auf das Klipperrennen von Enkhuizen geworden? Noch ist es nicht zu spät sich spontan für einen Trip in die Niederlande zu entscheiden und den Startschuss am Samstag hautnah mitzuerleben!