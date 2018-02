Das Absolventennetzwerk der EUFH lädt ein: Gedächtnistraining mit Gregor Staub

Am Dienstag, den 20. Februar um 19 Uhr findet auf dem Brühler Campus der Europäischen Fachhochschule (EUFH) eine spannende Veranstaltung des Alumni Clubs statt.

Zum Gedächtnistraining mit dem aus Funk und Fernsehen bekannten Gregor Staub sind nicht nur Absolventen und Studierende eingeladen. Herzlich willkommen sind auch alle Brühlerinnen und Brühler sowie alle, die sich für das Thema interessieren.Ob Formeln, Vokabeln, Termine, Passwörter oder Geheimnummern – sich alles zu merken wird immer schwieriger. Am 20. Februar ist Gregor Staub am Campus in der Kaiserstraße 6 zu Gast und hilft den Besuchern der Veranstaltung mit seinem Gedächtnistraining nachhaltig auf die Sprünge.MEGA MEMORY ® nennt Staub seine Trainingsmethode, die hilft, sich Informationen besser merken zu können. Staub, der als Kapazität auf dem Gebiet des Gedächtnistrainings und des Lernens gilt, arbeitet mit der sogenannten Mnemo-Technik. Mit Hilfe von „Eselsbrücken“ lassen sich nahezu spielend selbst komplexe Zahlenkombinationen merken oder das Namensgedächtnis optimieren. Die zehn letzten amerikanischen Präsidenten kann man sich zum Beispiel binnen drei Minuten einprägen.Der Schweizer Gedächtniskünstler verblüfft sein Publikum mit spektakulären Ergebnissen und auf äußerst unterhaltsame Art und Weise. Die Teilnehmer können sich mit seiner Technik auf einmal Dinge merken, die sie bisher nicht für möglich gehalten hätten. Lernstoffe und Fremdsprachenkann man sich so besser einprägen – ideal vor der Klausurenphase!Der Gast des Abends freut sich auf einen regen Austausch mit Studierenden, Absolventen, Kollegen der Hochschule und anderen Besuchern – auch beim anschließenden Get-Together, zu dem alle herzlich eingeladen sind!

Anmeldung erbeten unter: http://www.eufh.de/anmeldung-zu-gregor-staub/