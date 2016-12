Das Archiv der DDR-Opposition jetzt online besser zugänglich: Bilder, Dokumente, Nachlässe und vieles mehr zur Zeitgeschichte rund um das Revolutionsgeschehen im Vorfeld der deutschen Wiedervereinigung finden sich ab sofort auf der neuen Website der Robert-Havemann-Gesellschaft

Seit Donnerstag, dem 08. Dezember präsentiert sich die Website der Robert-Havemann-Gesellschaft in neuem Design.

In Zusammenarbeit mit der Berliner Internetagentur idpraxis ist ein benutzerfreundliches und zeitgemäßes Portal entstanden, das einen völlig neuen Blick auf das Archiv der DDR-Opposition erlaubt. Viele Informationen waren in dieser Form bisher nur schwer zugänglich. Für die Zukunft ist ein konstanter Ausbau des Bestands - sowie die Bereitstellung von weiteren, digitalisierten Artefakten auch online geplant.

Kernaufgabe der 1990 aus der Bürgerbewegung hervorgegangen Robert-Havemann-Gesellschaft ist die Sicherung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut zu Widerstand und Opposition in der DDR. Über eine neue, integrierte Archivdatenbank sind nun erstmals zahlreiche Fotos, fast eintausend Plakate und über 5000 Dateien mit Schriftgut einer breiten Öffentlichkeit online zugänglich.

Bürger, Wissenschaftler und das internationale Publikum können über eine differenzierte Suchfunktion das Archiv nach unterschiedlichsten Archivalienarten durchstöbern.

Spezielle Anfragen zu Bildmaterial, Publikationen oder Wanderausstellungen lassen sich fortan über ein integriertes Bestellmodul realisieren. Insgesamt ist die Sichtbarkeit der vielfältigen Themenbereiche des Archivs der DDR-Opposition verbessert worden. Geschichte wird zu einem transparenten und reich bebilderten Erlebnis.

Die Planung und Umstrukturierung des neuen Webauftritts vollzog sich in einem mehrstufigen Prozess, wobei zunächst eine Bestandsaufnahme der bereits vorhandenen Strukturen realisiert wurde. In der dynamischen Optimierung dieser Strukturen stand die Idee im Vordergrund, Zeitgeschichte für unterschiedliche Zielgruppen intuitiv besser zugänglich zu machen. Gleichzeitig sind auch die Inhalte modular für zukünftige Anwendungen und Erweiterungen gesichert und leichter zu transportieren. Das ist ein wichtiger Aspekt in vielen modernen, historischen Sammlungen mit Blick auf die digitale Gegenwart und Zukunft.