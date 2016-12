Das Gesamtvolumen einer Absorber-Kühlbox

Eine Absorber-Kühlbox eignet sich ideal für ein Picknick im Freien. Die Box bietet dank ihres geringen Eigengewichts, eine gute Möglichkeit, gekühlte Getränke und frische Lebensmittel zu transportieren.

Selbstverständlich sollte eine Absorber-Kühlbox so leicht wie möglich sein, damit man sie gut transportieren kann.

Das Gesamtvolumen spielt eine Rolle

Eine Absorber-Kühlbox wurde nicht konstruiert, um permanent bewegt zu werden. Abhängig von der Größe der Kühlgelegenheit wiegt diese entsprechend viel, bringt dafür ein hohes Füllvolumen mit sich. In einer großen und schweren Absorber-Kühlbox können längliche Flaschen ohne Schwierigkeiten untergebracht werden. Dies ist im Vergleich zu herkömmlichen Thermoelektrischen Kühlboxen eher nicht möglich, da sich die Elektronik unter dem Deckel befindet. In der Regel beträgt das Füllvolumen einer Absorber Kühlbox vierzig Liter. Eine Kompressor Kühlbox im Vergleich dazu, hat ein Füllvolumen von fünfzig Liter.

Das Gewicht ist von einigen Faktoren abhängig

Das Gesamtvolumen, welches die Absorber-Kühlbox bietet ist bedeutend für ihr Gewicht in vollem Zustand. Werden viele Lebensmittel verstaut, wird die Absorber-Kühlbox natürlich insgesamt auch schwerer. Wie schwer eine volle Absorber-Kühlbox ist, kann somit nicht pauschal beantwortet werden. Es gibt sehr viele verschiedene Modelle von unterschiedlichen Herstellern am Markt, und somit auch Unterschiede im Gewicht. Das Gewicht einer vollen Kühlbox hängt unter anderem auch von den verwendeten Materialien und dem verbauten Motor, der für die Kühlung zuständig ist, ab. Kühlboxen, die mit einem geringen Stauraum ausgestattet sind, besitzen nur einen kleinen und leichten Motor und wiegen in vollem Zustand weniger.

Viel Inhalt, mehr Gewicht

Eine leere Absorber-Kühlbox mit Abmessungen von 50 x 44,4 x 50,8 Zentimeter hat ein Gewicht von vierzehn Kilogramm. Das Volumen so einer Kühlbox beträgt 41 Liter und bietet genügend Platz für Artikel für ein Picknick mit der ganzen Familie.

Zwei Liter Flaschen können sogar stehend transportiert werden. In vollem Zustand wiegt diese Kühlbox, je nachdem mit welchen Getränken und Lebensmitteln sie befüllt wird, zwischen siebzehn und zwanzig Kilogramm. Die verschiedenen Modelle am Markt wiegen in leerem Zustand, abhängig von der Größe, zwischen zwölf und sechzehn Kilogramm. Durchschnittlich kann man drei bis fünf Kilogramm dazurechnen und hat das Gewicht einer voll beladenen Absorber-Kühlbox. Integrierte und ergonomisch geformte Handgriffe vereinfachen den Transport einer schwereren Kühlbox und machen diese zu einem treuen Begleiter.