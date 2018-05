Das Griechenlanddrama und die Unwilligkeit der Politiker, Tatsachen zur Kenntnis zu nehmen

Die nochmalige Verlängerung des Rettungsprogramms für Griechenland ist nach Worten von Eurogruppen-Chef Mario Centeno nicht im Gespräch.

Aber was tun? Die Griechen sind nach wie vor das, was sie immer waren. Mentalitäten lassen sich nicht ohne weiteres ändern. Dazu brauchte es viele Generationen. Mehrere hundert Milliarden, die in den letzten Jahren für eine „Rettung“ Griechenlands ausgegeben wurden, sind verloren und das Land ist finanziell immer noch marode. Das für die „Rettung“ – vor allem von Deutschland – ausgegebene Geld ist verloren.

Das ist das katastrophale Resultat der Rettungsanstrengungen. Jetzt steht die Währungsunion vor der Frage: Wie soll es weitergehen? Griechenland als Dauersubventionsempfänger oder Ende seiner Mitgliedschaft in der Währungsunion? Das sind die wahren Alternativen. Hinzu kommt – einige Nummern größer – die Pleite Italiens. Daß die neuen Mächtigen sich und die ihren auf Kosten anderer EU-Länder aus dem Sumpf befreien können, ist unwahrscheinlich. Eine wundersame Genesung aus eigener Kraft allerdings auch.

Die Antwort auf die Frage, wie die Rettung aussehen sollte, ist offen und dürfte auch so schnell nicht gegeben werden. Daß die europäische Einigungsidee durch endloses Verschieben einer echten Problemlösung in den Südstaaten großen Schaden nimmt, wird (billigend?) in Kauf genommen. So steht die Währungsunion angesichts des notorischen finanziellen Schlendrians einiger ihrer Mitglieder vor nicht weniger als der Schicksalsfrage: Wollen wir eine finanziell gesunde Union oder eine Schulden- und Inflationsgemeinschaft? Für Deutschland steht übrigens nicht weniger als eine Billion Euro Verlust auf dem Spiel. Das jahrelange Zusehen und stillschweigende Dulden des Schlendrians hat seinen Preis.

Die Mentalitäten der Nord- und der Südländer der Währungsunion sind unvereinbar – das ist nicht zu übersehen. Ein Währungsverbund funktioniert nicht. Er wäre offensichtlich nur möglich, wenn die Nordländer, vor allem Deutschland, die Südländer ad infinitum subventionierten. Das wäre zwar eine für die Politiker bequeme Lösung, würde aber von der großen Mehrheit des Mittelstandes der Geberländer gewiß nicht toleriert. Zudem wäre eine solche „Lösung“ politisch hochbrisant, wenn einerseits dauerhaft viele Milliarden Euro in den Süden fließen, während zugleich die soziale Schieflage in den Geberländern – wie derzeit auch in Deutschland – kontinuierlich zunimmt. Dem französischen Präsidenten Macron scheint dennoch eine solche „Lösung“ der Schuldenkrise vorzuschweben. Für Griechenland forderte der französische EU-Kommissar Pierre Moscovici bereits eine Anschlußlösung für das auslaufende Kreditprogramm. Die Geister, die ich rief…!

Nicht vergessen sollte sein, daß Griechenlands bereits bei seinem Eintritt in die Währungsunion die Aufnahmekriterien nicht erfüllt hat. Das wurde von den verantwortlichen Politikern, u.a. auch Deutschlands, gegenüber der Öffentlichkeit vertuscht. Daß Griechenland die Anforderungen einer Währungsgemeinschaft von Anfang an nicht annähernd erfüllt hat, dürfte den verantwortlichen Entscheidern schon damals klar gewesen sein. Dennoch wurde die Öffentlichkeit darüber getäuscht. Die deutsche Regierung sollte jetzt ehrlich ein. Das Steuergeld, das sie in die von vornherein aussichtslose „Rettung“ Griechenlands investiert hat und mit dessen Rückzahlung ohnehin nicht zu rechnen ist, muß abgeschrieben werden. Aber neues Geld deutscher Steuerzahler darf nicht weiter in die Taschen zweifelhafter „Eliten“ dieses Balkanlandes fließen.

Hätte Deutschland anstelle der Chinesen den Hafen von Piräus kaufen sollen? Vielleicht wäre es nicht die schlechteste Idee gewesen, um dadurch und möglicherweise auch Ansiedlung deutscher Industrie einen Nukleus soliden und international wettbewerbsfähigen Wirtschaftens zu schaffen.

Ein Subventionseuropa hat keine Zukunft. Im Gegenteil. Das Ende der Europäischen (Währungs)union wäre programmiert, wenn der Norden, wenn insbesondere Deutschland die Südländer dauerhaft subventionieren müßte. Die deutsche Regierung muß vordringlich die soziale Schieflage im eigenen Land beseitigen. Dazu sind eine umfassende Steuerreform und eine ebenso umfassende Reform der gesetzlichen Altersvorsorge überfällig. Geplant hat die neue GroKo allerdings nichts dergleichen. Man hofft wohl, wieder mit Placebo-Lösungen davon zu kommen. Solange die wachsende Zahl der Betroffenen apathisch bleibt, wird sich ihre Lage nicht bessern. Spitzt sie sich aber weiter zu, könnte das dramatische politische folgen haben.

Die Fragen, welche Bedeutung Griechenland als militärischer Posten im Mittelmer spielt und wie sich Europa gegen den Ansturm von Flüchtlingen aus Afrika und Nahost schützen soll, müssen als eigenes Problem behandelt werden, an dessen Lösung auch separat gearbeitet werden muß. Das ist eine echte gesamteuropäische Aufgabe, an deren Finanzierung sich neben allen anderen Mitgliedern der Europäischen Union selbstverständlich auch Deutschland beteiligen muß. Man sollte der Öffentlichkeit aber keinen Sand in die Augen streuen und beide Probleme nicht miteinander vermischen. Nicht zuletzt müssen die Südeuropäer auch ein eigenes Interesse daran haben, ihre Länder zu schützen. Wenn nicht, müßte dem Schutz innereuropäischer Grenzen wieder sehr viel größere Bedeutung zukommen.

Wer wirklich wünscht, daß Europa zusammenhält, sollte nicht nach einem Transfer-Europa rufen, um die Folgen eigenen Mißmanagements zu finanzieren. Ein solches Begehren wird sich als Spaltpilz für die Europäische Einigungsidee erweisen. Besser wäre es, der Tatsache unterschiedlicher, ja auch unvereinbarer Mentalitäten Rechnung zu tragen. Europa ist nun einmal ein Flickenteppich zahlreicher Völker mit unterschiedlichen Biografien, Temperamenten und Mentalitäten. Wir werden uns schon sehr bald darüber klar werden müssen, wie das auf die Dauer zusammengehen kann. Daß Zwergstaaten gleiche Stimmrechte haben wie große Staaten und schlechte Haushälter den besseren gern in die Tasche greifen möchten, ist aber ganz gewiß kein erfolgversprechender Weg in die Vereinigten Staaten von Europa. Da muß gründlich nachjustiert werden, wenn die Europäische Idee nicht baden gehen soll.

READ Pressestelle