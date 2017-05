Traumhafter Almurlaub Südtirol Das Schmung ist mehr als nur ein Hotel, es ist ein Urlaubszuhause.

Es befindet sich in der Region Seiser Alm, die besonders für eine traumhafte Flora bekannt ist. Die Seiser Alm ist die größte Hochalm Europas und somit ideal für den nächsten Familien-, Aktiv oder Wellnessurlaub. Die Dolomiten befinden sich in unmittelbarer Nähe und laden zu einer ausgiebigen Erkundungstour ein. Des Weiteren ist die Landeshauptstadt Südtirols, Bozen, in rund 20 Kilometern zu erreichen. Wer an Geschichte und der Besichtigung von zahlreichen Burgen und Schlössern interessiert ist, wird viel zu sehen bekommen. Somit kommen auch Kunst- und Kulturliebhaber auf ihre Kosten.

Genussmomente im Hotel Seiser Alm

Inmitten eines Naturschutzgebietes befindet sich das Hotel, das schon über eine mehr als 40 jährige Tradition verfügt. Individualität, Liebe zum Detail und die Harmonie zwischen Mensch und Natur sind wichtige Ziele der Gastgeber. Das drei Sterne Hotel hat den Anspruch, mehr als nur eine Unterkunft zu sein, nämlich zu einem Zuhause zu werden. Dies spiegelt sich nicht nur in den geräumigen Zimmern wieder, sondern auch in der Kulinarik und im Wellnessbereich. Vom frischen Vitalfrühstück am Morgen bis hin zum 5-Gänge Menü, hier kommt der Genuss nicht zu kurz.

Verzaubert von der Seiser Alm

Egal ob der Urlaub im Sommer oder Winter geplant wird, die vielfältigen Möglichkeiten lassen alle Herzen höher springen.

Im Sommer gilt für viele Besucher das Wandern als Lieblingsaktivität. Zahlreiche Wanderwege bieten alles, was das Herz begehrt, sodass man sich von der Natur verzaubern lassen kann. Dennoch bietet die Region mehr als nur Wandern: Klettern, Golfen, Nordic Walking oder Mountainbike fahren sind nur eine der vielen Möglichkeiten, die die Seiser Alm bietet.Der Schnee lockt die Besucher im Winter in die Region. Bestens präparierte Pisten sorgen für ein optimales Skivergnügen, dennoch kommen Langlaufen oder Rodeln nicht zu kurz.

Weitere Informationen gibt es auf der hoteleigenen Homepage: http://www.schmung.com