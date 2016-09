Das IMDS Release 11.0 wird im November 2016 veröffentlicht

Seminare und Webinare von imds professional bieten Unterstützung

Weilrod, 28.09.2016 – Das Internationale Materialdatensystem (IMDS) ist ein von Hewlett Packard Enterprise (HPE) entwickeltes elektronisches System, das die in Fahrzeugen verwendeten Materialien in einer Datenbank archiviert und verwaltet. Die Materialdaten können in dem System über die gesamte Lieferkette hinweg einfach erfasst und sicher weitergegeben werden. Das internetbasierte IMDS ermöglicht Automobilherstellern (OEMs) und ihren Zulieferern auf diese Weise die Anforderungen der Gesetzgebung zu erfüllen, die vorgibt, dass Materialdaten nachvollziehbar und eindeutig dokumentiert werden müssen.

Ab November 2016 wird die neuste Generation des IMDS veröffentlicht, das Release 11.0.

Das neue Release ist seit Juli im sogenannten Model-Office verfügbar und damit in der Testphase. Feedback der Testbenutzer kam bereits zurück und kleinere Änderungen wurden umgesetzt. HPE plant die Aktivierung der neuen Version im Produktivsystem für den 12. November.

Insbesondere der Chemistry Manager stellt eine komplexe neue Funktion dar und bringt gänzlich neue Ansätze. Er unterstützt die Erfüllung der aktuellen REACH- und Biozid-Verordnungen. Durch ein neues Kommunikationsmodell in der Lieferkette können REACH- und Biozid-Informationen zukünftig schneller zur Verfügung gestellt werden.

Das neue Release 11 erfordert bei den Anwendern des Systems gute Kenntnisse über die Änderungen und Neuerungen, um weiterhin effizient die Arbeit im IMDS erledigen zu können Dazu bietet das Full-Service-Unternehmen imds professional aus Weilrod/Taunus Unterstützung durch verschiedene Trainings zum neuen Release an.

Das einstündige Webinar "Das neue IMDS Release 11.0" (Nr. 6125) macht die Teilnehmer mit allen Neuerungen im Einzelnen vertraut und gibt Beispiele für die Anwendung. Das Webinar findet live über das Internet statt und der Dozent beantwortet die Fragen der Teilnehmer. Danach können die Teilnehmer entscheiden, ob sie noch mehr Wissen benötigen und das Präsenzseminar Nr. 6122 oder das Webinar Nr. 6131 zum Chemistry Manager besuchen möchten.

Termine:

05.10.2016 – 10-11 Uhr (Web)

25.11.2016 – 10-11 Uhr (Web)

In dem 1-tägigen Seminar „IMDS Release 11.0 und gesetzliche Änderungen" (Nr. 6122)“ haben die Teilnehmer die Möglichkeit, den Umgang mit den neuen Funktionen praktisch am PC zu erlernen und zu üben. Sie erhalten einen Einblick in den Chemistry Manager. Die Teilnehmer lernen zudem die aktuellen Änderungen in der europäischen Altfahrzeugt-Richtlinie (ELV) und die damit verbundenen, geänderten Application Codes kennen. Zusätzlich erhalten sie Einblick in die aktuell gültige REACH- und Biozid-Verordnung sowie zum aktuellen Stand der GADSL.

Termine:

10.10.2016 Köln

10.10.2016 Stuttgart

24.10.2016 München

04.11.2016 Hannover

Das vertiefende 4-stündige Webinar "Chemistry Manager effizient einsetzen" (Nr. 6131) richtet sich an alle, die den Chemistry Manager für ihre tägliche Arbeit benötigen und den Umgang mit dieser neuen Funktion üben möchten. Auch dieses Webinar findet live im Internet statt, der Dozent führt mit den Teilnehmern Übungen durch und beantwortet ihre Fragen.

Termine:

17.10.2016 – 9-13 Uhr (Web)

07.12.2016 – 9-13 Uhr (Web)

Genaue Informationen zu den Seminarinhalten, Preisen und Orten sind unter www.imds-professional.com einzusehen.