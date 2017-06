Das Ingenieurwerk erweitert sein Kompetenzportfolio um den Bereich Brandschutz

Das Ingenieurwerk erweitert sein Kompetenzportfolio mit dem Ingenieurbüro Kusserow Frenzel und Partner (KFP) um den Bereich Brandschutz.

Der Leistungsschwerpunkt des Dienstleistungsunternehmens mit Sitz in Buxtehude liegt in der Tragwerksplanung für den Hochbau. Weitere Leistungsbereiche, neben dem baulichen und organisatorischen Brandschutz, ist die Energieberatung und die KfW-Fördermittelberatung.Im Januar dieses Jahres haben sie ihr 45-jähriges Jubiläum gefeiert. Gegründet im Jahr 1972 durch die Dipl.-Ingenieure H.-A. Kusserow und H.-J. Heinbockel, ist KFP in den über 40 Jah-ren zu einer festen Größe innerhalb der mittelständischen Wirtschaft des Landkreises Stade und der Metropolregion Hamburg geworden. Erreicht wurde das u.a. durch die kontinuierliche Qualifikation und Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter. „Aus- und Weiterbildung spielten bei uns immer schon eine große Rolle“, so Dipl.-Ing. Jan-Peter-Frenzel (53), der 2007 als Gesellschafter in das Ingenieurbüro eintrat und den Gesamtbereich bei KFP verantwortet. Weiterer Gesellschafter ist, neben dem Gründer Hans-Albert Kusserow (73), der bis heute als Seniorpartner im Büro aktiv ist, Dipl.-Ing. Timo Kersten (43), der 2013 zum Unternehmen stieß und sich um den Bereich Tragwerksplanung kümmert. Des Weiteren ist Dipl.-Ing. Willy Bartels MEng, der 2012 in das Unternehmen einstieg, als Gesellschafter für den Bereich Brandschutz tätig.

Neben der hohen Expertise der Mitarbeiter kommt bei KFP der Anspruch an eine optimale und hochwertige Qualität, gepaart mit höchster Wirtschaftlichkeit durch eine übergreifende Planungs- und Ausführungskompetenz als zusätzlicher Erfolgsfaktor zum Tragen. „Nur so können die Anforderungen an die Tragwerksplanung, an die Bauphysik, an den Brandschutz und der technischen Gebäudeausrüstung in Einklang gebracht werden und qualitativ hoch-wertige und nachhaltig funktionsfähige Gebäude entstehen“, sagt Jan-Peter Frenzel weiter.

Das Konzept scheint aufzugehen: Das Unternehmen wächst ständig – waren es anfangs 2 Mitarbeiter, sind es heute bereits über 70 Mitarbeiter, die Erfolgsgeschichte schreiben. Das Unternehmen eröffnete im April 2016 seine erste Niederlassung in Hamburg, im Oktober eine zweite in Braunschweig. Mit dem Auslagern der Sparte Brandschutz zum 1. Juni 2017 in die dritte Niederlassung kommt nun mit dem Mitglied der Geschäftsführung von KFP, Herrn Dipl.-Ing. Mario Dieckheuer, neue Fachexpertise ins Ingenieurwerk. In seiner Tätigkeit als Brandschutzbeauftragter ist Mario Dieckheuer erster Ansprechpartner, wenn es um Brandschutzkonzepte, die Bauüberwachung und Abnahme, der Analyse von Bestandsgebäuden und Flucht-, Rettungsweg- und Feuerwehrpläne geht.

Kurzinformation:

Der Aufbau der eigenen Brandschutz- und Bauphysikabteilung begann bei KFP bereits im Jahr 2000. 2016 wurde die Umfirmierung der Brandschutzabteilung beschlossen: KFP Ingenieure Brandschutz PartGmbB. Weitere Informationen zu KFP Ingenieure:

http://www.kfp-ingenieure.de