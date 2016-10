Das Ingenieurwerk in Hamburg erweitert sein Kompetenzspektrum: 13. Partner ist das Start up-Unternehmen morEnergy

Seit dem 1. Oktober ist morEnergy offizieller neuer Partner im Kompentenzzentrum für planerische und beratende Ingenieurdienstleistungen, dem Ingenieurwerk in Hamburg.

morEnergy versteht sich als innovatives Ingenieurbüro für die Bereiche Stromverteilnetze und Erneuerbare Energien. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Bestimmung der Netzimpedanz. Die GmbH besteht seit 2015. Der Startschuss zur Erforschung von Netzimpedanzmessungen an der Helmut-Schmidt-Universität (HSU) erfolgte bereits 2009 in Hamburg. Seither entwickelt und forscht morEnergy mit dem Ziel der vollständigen Abbildung der Netzcharakteristik von elektrischen Nieder- und Mittelspannungsnetzen.



„Mit der Entwicklung von zwei neuartigen Messeinrichtungen zur mobilen Messung der Netzimpedanz wollen wir unseren Beitrag zur Umsetzung einer wirtschaftlichen Energiewende leisten“, so Dr.-Ing. Thanh Trung Do, zuständig für Forschung & Entwicklung (F & E) und Vertrieb bei morEnergy auf die Frage nach der Idee, der Motivation zur Gründung von mor-Energy.

Do ist einer der drei geschäftsführenden Gesellschafter bei morEnergy neben Dr.-Ing. Hauke Langkowski (F&E, Hardware) und Dipl.-Ing. Michael Jordan (F&E, Software). Kennengelernt haben sich die drei an der Helmut-Schmidt-Universität (HSU) in Hamburg. Auch heute noch forscht, arbeitet und entwickelt Dr. Do an der HSU – mit Erfolg: 2015 wurde Dr. Do für außerordentliche Forschungsarbeiten mit dem Wissenschaftspreis der Helmut-Schmidt-Universität geehrt.Als Ziel hat sich das junge Unternehmen die Förderung dezentraler und regenerativer Stromerzeugung vorgenommen: „Maximale Ausbeute von elektrischer Leistung regenerativer Stromerzeuger bei minimal möglichen Kosten“, so Do.Neben allgemeinen Ingenieurdienstleistungen im Bereich Erneuerbare Energien bietet morEnergy seinen Kunden Power Quality Messungen, Netzstudien, strategische Netzplanung als auch die Simulation und Modellierung von Erzeugungsanlagen an.

