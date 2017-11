‘Das Leben Singt Mit Freude Und Liebe’ ist grenzüberschreitendes Live-Album von Michel Montecrossa & Mirakali

Mira Sound Germany veröffentlicht auf Audio-CD, DVD sowie als Download ‘Das Leben Singt Mit Freude Und Liebe’, das New Topical & Orgastica-DJ Konzert von Michel Montecrossa und Mirakali, mit dem sie am 30. September 2017 im Filmaur Multimedia Haus in Gauting bei München aufgetreten sind.

Das Live-Album präsentiert 28 eindrucksvolle New-Topical-Songs von Michel Montecrossa und Orgastica-DJ Instrumental-Tracks sowie Gedichte von Mirakali.

Michel Montecrossa sagt über das New Topical & Orgastica-DJ Konzert ‘Das Leben Singt Mit Freude Und Liebe’:

“Mit dem Konzert ‘Das Leben Singt Mit Freude Und Liebe’ präsentiere ich gemeinsam mit Mirakali unser neues Musik- und Konzertformat, das akustische New-Topical-Songs, Cyberbeat Poetry und Orgastica-DJ Instrumentals zu einem Gesamtkunstwerk verbindet, das mit der Ungewissheit und den Beklemmungen unseres Zeitgeistes und seinen Ergebnissen, die aus Angst geboren sind, abrechnet, um zu dem Schluss zu kommen, dass Liebe erwidern genial ist.”

Trackliste CD 1:

Angela Must Act Now – Angela Muss Jetzt Handeln!

Über Deutschland Heute Sprechen

Meine Alternative Für Deutschland – My Alternative For Germany

‘Das Leben Singt Mit Freude Und Liebe’ - Live-Album von Michel Montecrossa & Mirakali

[Großes Bild anzeigen]

Das Leben Singt Mit Freude Und LiebeMy Christmas Of LoveSonnengeburtTowards LightGrateful Love – Dankbare LiebeStrange But True Love Turnin’ OnDas Lächeln Deiner SeeleFire Of Your HeartI Can Only See You – Ich Kann Nur Dich Erkennen

Trackliste CD 2:

Meine Hände Auf Deinen Brüsten

Geburt In Die Zukunft

Tender Mystery

The Human Wonder

Cyberuntergrund

Earthbeat & Heavenfeel

Only Love Can Bring Us Peace

Shit Makes Me Wonder

Liebe Und Zärtlichkeit

Lovewave

When I Lost It All, You Lost It Too – Als Ich Alles Verlor, Hast Auch Du Es Verloren

Der Sturm In Dir

World Heart

Dark Zone Of Love – Dunkelzone Der Liebe

The Beauty Of Simply Loving You – Die Schönheit Dich Einfach Zu Lieben

Love & Love Will Meet In Us

Mehr Infos

Michel Montecrossa's Homepage:

http://www.MichelMontecrossa.com

Das Live-Album ist im Mirapuri-Shop erhältlich:

http://www.Mirapuri-Shop.de