Das Medienunternehmen redspa media GmbH feiert 10. Geburtstag

Baden-Baden, 09.01.2018: Im Oktober 2007 wurde das Medienunternehmen redspa media GmbH von Franka Hänig und Sascha Bostan gegründet.

Im Januar 2008 erschien die erste Ausgabe des Wellness-Reise-Magazin SPA inside, das seitdem alle zwei Monate reiselustige und wellnessaffine Leser mit zu den schönsten Plätzen und den aufregendsten Wellnesshotels rund um den Globus mitnimmt. Ausführliche Vor-Ort-Recherchen, Insider-Tipps, Interviews sowie persönliche Erlebnisse und Hotelgeschichten machen jede Ausgabe zu einer einzigartigen Inspirationsquelle. Ergänzt werden die Reisethemen durch die Vorstellung von Fitness-, Beauty- und Ernährungstrends inklusive neuer Produktvorstellungen.Einen Monat später, im Februar 2008, kam die erste INSIDE beauty, das Fachmagazin für die Parfümeriebranche, zu den Profis in Industrie und Handel. Seitdem gilt das Presseorgan des VKE-Kosmetikverbands als die Pflichtlektüre schlechthin, bei Entscheidern aus Industrie und Handel wie auch den Fachverkäuferinnen. INSIDE beauty informiert umfassend über Branchenneuheiten, internationale Markttrends, zu Markenpräsenz, Kundenansprache und Social Media Aktivitäten u.v.m.

Die redspa media GmbH publiziert neben den beiden Herzstücken SPA inside und INSIDE beauty auch das Schwester-Magazin INSIDE beauty Swiss. Dieses Fachmagazin präsentiert sich zugeschnitten auf den Schweizer Markt.

Zum Zeitschriften-Portfolio des Verlags zählt auch die Golfzeitschrift LADY GOLf für sportliche Frauen, die Golf in Kombination mit schicken Wellnesshotels schätzen. Sie liegt zweimal jährlich, im März und September, SPA inside bei.

SPA direkt, die Fachzeitung für die Spa- und Wellnessbranche, bringt kurz und knackig alles auf den Punkt, was Hotel- und Spa-Manager und deren Team interessiert.

Mit dem Portfolio des jungen Unternehmens ist auch die Zahl der Mitarbeiter gewachsen. Zu fünft leistete man 2008 Pionierarbeit, heute zählt redspa media insgesamt 12 Mitarbeiter.

Neue Wege beschreitet das Unternehmen seit 2016 mit der Übernahme der erfolgreichen Endverbrauchermesse Deutsche Wellnesstage in Baden-Baden sowie der Kooperation mit Spa Life Event aus Großbritannien. Im Rahmen des Fachevents Spa Life International Congress verleiht das Unternehmen die SPA Star Awards an herausragende Wellnesshotels und Day Spas in sechs Kategorien.

Auch für Liebhaber digitaler Medien ist der Content der Magazine schnell zu haben: auf http://www.redspa.de und http://www.spa-inside.de Die komplette Ausgabe von SPA inside ist auch eins zu eins als E-Paper zu haben. Neues und Interessantes aus der weiten Wellnesswelt präsentiert das Unternehmen auch auf den Social-Media-Kanälen Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest und Google+

redspa media ist außerdem kompetenter Ansprechpartner beim Thema Corporate Publishing und erstellt maßgeschneiderte Broschüren und Kundenmagazine.