Das Rundum-Sorglos-Paket: Nadi-Muskeltherapie von Remo Rittiner

Es ist inzwischen kein Geheimnis mehr, welch herausragende Rolle Faszien für unsere Beweglichkeit und unser körperliches Wohlbefinden spielen.

Die Erforschung des lange Zeit unergründeten Gebiets der Faszien bietet wichtige Erklärungsmodelle für die unterschiedlichsten alternativen Heilmethoden an. Diese bedeutsamen Erkenntnisse aus der medizinischen Forschung lassen neue erfolgversprechende Behandlungsformen entstehen. Mit der „Heilmethode Nadi Muskeltherapie“ ist es dem Yogatherapie-Pionier Remo Rittiner gelungen, eine Therapiemethode zu entwickeln, die in ihrer Ganzheitlichkeit und Exaktheit ihresgleichen sucht.

Der Schweizer Therapeut lässt Thai-Massage, Trigger-Points, die ayurvedischen Nadis, Yoga-Therapie, Elemente aus der Akupressur und von ihm eigens entwickelte Reflexions- und Bewusstseinstechniken in seine Methode mit einfließen. Damit überzeugt die NMT in ihrer Plausibilität und Wirksamkeit. Mit der Druckpunktmassage, die einen Kernpunkt der Methode darstellt, behandelt Remo Rittiner vor allem Folgen unserer Sitzgesellschaft mit sehr großem Erfolg: Verspannte und verkürzte Muskulatur, Bandscheibenvorfälle, Knieschäden und vieles mehr aus dem Sortiment der „Zivilisationsschäden“ können dadurch nachhaltig behoben werden. Auch für seelischen Schmerz, der nach seiner Erfahrung durch das Behandeln der Druckpunkte ausgelöst werden kann, hat der Schweizer achtsamkeitsbasierte Bewusstseins- und Atemübungen entwickelt, die bei der Verarbeitung psychischer Blockaden helfen und überzeugt damit in seiner ganzheitlichen Herangehensweise. So schreibt der Therapeut: „Gerade wenn Menschen Spannungen in der Tiefe loslassen und sich bewusst, also basierend auf Erkenntnis, geistig ausrichten, können wie durch ein Wunder Heilkräfte mobilisiert werden, wie ich bei vielen Menschen immer wieder miterleben kann.“

In einem ersten theoretischen Teil wird der Leser mit fundiertem medizinischem Hintergrundwissen versorgt und erfährt über die Wirkungsweise der NMT: Die Muskel- und Faszienfunktionen werden leicht verständlich erklärt, die Ursachen und Folgen muskulärer Verspannungen und die Rolle des vegetativen Nervensystems beleuchtet, ebenso wie die Entstehung chronischer Schmerzen im Bewegungsapparat. Der anschließende Übungs- und Therapieteil folgt einer exakten Beschreibung und ist mit aufschlussreichen Fotos dokumentiert. Die Übungen können auf diese Weise problemlos in alltäglichen Situationen durchgeführt werden.

Über das Buch hinaus bietet Remo Rittiner für 2017 eine 60-stündige Weiterbildung in NMT an, jeweils in der Schweiz, Österreich und Deutschland:

8. bis 14. Mai in Leutasch/Tirol, Österrreich

30. Juli bis 5. August in Weggis, Schweiz

6. bis 13. August in Schweringen, Deutschland

Weitere Infos und Anmeldung zur NMT-Weiterbildung:

http://www.ayuryoga.ch/weiterbildungen.html

Weitere Informationen zum Buch:

Titel: Heilmethode Nadi-Muskeltherapie: Verspannungen, Schmerzen und Blockaden lösen durch ganzheitliche Behandlungsprogramme und Yogatherapie

Autor: Remo Rittiner

Verlag: Via Nova

Erscheinungstermin: 29. August 2016

ISBN-13: 978-3866163850

Preis: 24,95 EUR

Link: http://www.verlag-vianova.de/heilmethode-nadi-muskeltherapie.html