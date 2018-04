Das beste Webinar-Erlebnis ganz ohne Flash. Neue Technologien & Features für den Webinarraum

Als einer der führenden Webinarsoftware-Anbieter Deutschlands geht die edudip GmbH im April 2018 den nächsten Schritt in Richtung Zukunft.

Denn mit edudip next bringt das Aachener Unternehmen eine webbasierte Webinar-Software auf den Markt, die dank HTML5-Technologie vollständig auf den Adobe Flash Player verzichtet und daher besonders bei Unternehmen großes Interesse hervorruft.Bereits seit 2011 begeistert edudip zahlreiche Lehrende und Wissbegierige mit knapp 40.000 Webinaren weltweit, die auf den beiden Webinar-Plattformen edudip und Sofengo zusammenkommen und zahlreiche Lernmöglichkeiten nutzen. Das neue Produkt edudip next bietet nun die konsequente und optimierte Weiterentwicklung des bisherigen Business-Pakets, der maßgeschneiderten Komplettlösung für Unternehmen - Zeit- und Kostenersparnis inklusive. Viele namhafte Kunden wie die Commerzbank, die helvetia Versicherungen und die Sparkasse konnte das Unternehmen bereits für sich gewinnen.

Die Vorteile von edudip next liegen auf der Hand: Die neuesten Technologien WebRTC und HTML5 optimieren das Webinar-Erlebnis durch kristallklare Ton- und Bildqualität sowie einer verzögerungsfreien und schnelleren Audio- & Videoübertragung in Echtzeit. Zudem wird die Software in Deutschland entwickelt, betreut und ausschließlich in deutschen Rechenzentren gehostet. Somit unterliegen alle personenbezogenen Daten den deutschen Datenschutzbestimmungen und garantieren höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards. Unterstützt wird das ganze durch einen deutschsprachigen Inhouse-Kundenservice, der auch für individuelle Webinarraum-Schulungen oder 1:1 Supports im Live-Webinar zur Verfügung steht.

Über die edudip Schnittstelle (API) können Kunden edudip next außerdem nahtlos in ihre eigene Website, ihr Content-Management-System oder ihre Lernplattform integrieren.

Ab dem 26. April können Sie edudip next auf https://www.edudip-next.com 14 Tage kostenlos testen und sich vollends begeistern lassen.



Über die edudip GmbH

2010 in Aachen gegründet, zählt die edudip GmbH mittlerweile mehr als 1 Millionen Teilnehmer sowie 25.000 Online-Trainer und Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die Webinar Software ist ohne Installation sofort einsatzbereit und eignet sich optimal für Mitarbeiterschulungen, Produktvorstellungen oder Beratungsgespräche. Der virtuelle Seminarraum überzeugt durch seine einfache Handhabung und bietet mit seinen unzähligen Funktionen nahezu unbegrenzte Nutzungsmöglichkeiten für den virtuellen Informations- und Wissensaustausch.

Mit edudip next bringt das Unternehmen 2018 ein weiteres “alles aus einer Hand” - Produkt auf den Markt, das vollständig ohne Flash funktioniert, eine noch einfachere Handhabung sowie unzählige Vermarktungsmöglichkeiten für Ihr Webinar-Angebot bietet.