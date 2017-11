FeedGreen, das Startup für biologisch hergestellte Tiernahrung, entwickelt das erste Superfood speziell für Hunde.

Superfood wie Chia-Samen, Spirulina und Co. steht für immer mehr Menschen regelmäßig auf dem Speiseplan. Es fördert die Vitalität, wirkt vorbeugend gegen Erkrankungen, stärkt das Immunsystem und kann die Lebensqualität entscheidend verbessern. Wir Menschen achten zunehmend auf natürliche, gesunde Ernährung, möglichst unbelastet und reich an Vitalstoffen. Doch wie verhält es sich mit der Ernährung unserer Haustiere? Auch unsere Haustiere leiden zunehmend an Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, Herz- und Lebererkrankungen, Unverträglichkeiten sowie Allergien. Neben den Umweltgiften spielt dabei auch, ebenso wie bei uns Menschen, die Ernährung eine wichtige Rolle. Herkömmliches Futtermittel entspricht kaum noch der natürlichen Nahrung des Hundes. Ursprüngliche Nähr- und Vitalstoffe sind in nicht ausreichender Menge vorhanden, die Ernährung ist häufig zu einseitig.

Um diesem negativen Trend entgegenzuwirken, hat das junge Startup FeedGreen, in Zusammenarbeit mit Ernährungsberatern, Tierheilpraktikern und Tierärzten, die erste Superfood Produktgruppe speziell für Hunde entwickelt.



Im Gegensatz zu anderen Nahrungsergänzungsmitteln bestehen FeedGreen Superfoods aus rein natürlichen, pflanzlichen Nährstoffen. Diese können vom Hundeorganismus um ein Vielfaches besser aufgenommen werden als künstliche Zusätze. Alle Produkte beinhalten wertvolle, natürlich bio-zertifizierte Wirkstoffe wie Chia-Samen, Spirulina, Teufelskralle, Moringa oder Kurkuma. Je nach individueller Zusammensetzung lassen sich verschiedene gesundheitliche Wirkungsweisen erzielen. Da der Körper des Hundes nicht in der Lage ist, Zellulosefasern aufzuspalten, werden FeedGreen Superfoods in gemahlener Pulverform verabreicht. Nur so wird es dem Organismus des Hundes ermöglicht, die enthaltenen Vitalstoffe optimal aufzunehmen und zu verwerten. Die ausgesuchten Pulvermischungen werden wahlweise unter das herkömmliche Futter gemischt oder in Verbindung mit Wasser zu einem kleinen Hundesnack verknetet. In Praxisversuchen zeigte sich die hohe geschmackliche Toleranz der Produkte.

Die 5 verschiedenen Produkte von FeedGreen Superfoods:

Aktuell bietet FeedGreen fünf verschiedene Pulvermischungen. Diese können als natürliche Nahrungsergänzungen eingesetzt werden, um gezielt häufig auftretenden gesundheitlichen Defiziten wie Gelenkbeschwerden, Immunschwäche oder Darm- und Fellproblemen wirksam zu begegnen. Auch als Vorsorgemaßnahme, um typischen Erkrankungen und Beschwerden vorzubeugen, können die Superfoods für Hunde eingesetzt werden.

FeedGreen verwendet ausschließlich Rohstoffe in Bio Qualität. Alle Produkte werden in Deutschland unter strengen Qualitätskontrollen hergestellt.

Mehr über FeedGreen Superfood für Hunde erfahren Sie unter www.feed-green.de

Pressekontakt:

FeedGreen, Endemann & Scholz GbR, Niederdonker Weg 11A, 41462 Neuss.

Mail: Ansprechpartner für Produkt-, Bild- und Interviewanfragen:

Heike Endemann 01735122266 oder Dr. Kathrin Krause 01722146075

Bildmaterial zur Verwendung im Kontext dieser Meldung anbei.

Wir freuen uns über Ihre Angabe, in welcher Ausgabe der Artikel erscheint.