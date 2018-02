Das falsche Spiel der Dating-Portale

Ideo Labs GmbH und Frontline GmbH Die Partnersuche im Internet, ist heutzutage die bevorzugte Art neue Bekanntschaften zu machen.

Die Auswahl an Singlebörsen ist groß. Für jeden Geschmack scheint es das ideale Portal zu geben. Doch nicht alle Singlebörsen bieten dabei ein seriöses Angebot. Einige Portale versuchen sich mit zweifelhaften Methoden an der Partnersuche zu bereichern. Die Portalbetreiber Ideo-Labs GmbH und die Frontline GmbH stellen sich immer wieder als zweifelhaft in Ihren Vertragsbedingungen heraus. Zu den wichtigsten Singlebörsen von Ideo Labs und Frontline gehören die Portale: Date for more, Daily Date, Wow Date und LOL Date sowie von Frontline die Portale Parwise und Primesingles.

Wie bei vielen anderen Portalen können die Nutzer auch bei den Portalen von Ideo Labs und Frontline zunächst eine kostenlose Probemitgliedschaft nutzen. Bei den meisten Portalen beendet sich die Probemitgliedschaft nach ca. zwei Wochen oder die Kündigung erfolgt relative unkompliziert via E-Mail oder Brief. Bei Ideo Labs und Frontline hingegen ist eine Kündigung der Mitgliedschaft in der Regel gar nicht möglich, weil die Portalbetreiber weder auf E-Mail´s noch auf Schriftstücke reagieren. Die Probemitgliedschaft wandelt sich nach Ablauf der Probezeit in eine kostenpflichtige Premiummitgliedschaft um. Hier werden dann monatliche Kosten von rund 90,00 € fällig. Die Beträge werden von der Kreditkarte oder dem Bankkonto der Nutzer abgezogen. Bucht der Nutzer die Beträge zurück, versenden die Portalbetreiber schnell Mahnungen per E-Mail. Zahlt der Nutzer dennoch nicht die geforderte Summe schalten die Portalbetreiber das Inkassounternehmen „Jedermann Inkasso“ ein. Diese versenden dann Mahnschreiben, welche immer höheren Druck auf die Nutzer ausüben sollen.

Bewahren Sie Ruhe !

Die ersten Schreiben des Inkassounternehmens wirken noch wie einfache Rechnungen. Schnell wird der Umgangston jedoch deutlich rauer. Es wird mit Zwangsvollstreckung und weiteren Repressalien gedroht. Viele Nutzer verunsichert das und sie zahlen aus Angst vor weiteren Unannehmlichkeiten. Das muss nicht sein!

Die Forderungen von Ideo Labs und Frontline stehen auf wackeligen Beinen. Zunächst ist die Art und Weise wie die angeblichen Verträge zustande kommen grundsätzlich unzulässig. Auch die Kündigungsbedingungen und die automatische Umstellung auf eine kostenpflichtige Premiummitgliedschaft sind juristisch angreifbar. Stehen Ihnen Forderungen der Ideo Labs GmbH oder der Frontline GmbH sowie dem beauftragten Inkassounternehmen Jedermann-Inkasso im Haus, sollten Sie die Schreiben keinesfalls ignorieren. Die Forderung bezahlen sollten Sie nicht! Wenden Sie sich an einen Rechtsanwalt Ihres Vertrauens.

Nehmen Sie Ihr gutes Recht wahr!

Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://www.wvr-law.de

Was wir für Sie tun können.

Die Verbraucherrechtskanzlei Werdermann / von Rüden steht Ihnen gern mit Rat und Tat zur Seite. Die erforderliche Diskretion ist für uns selbstverständlich. Der gesamte Schriftverkehr läuft ausschließlich über die Kanzlei. Sie brauchen sich um nichts mehr zu kümmern. Die Kanzlei hält Sie, wenn gewünscht, auf dem Laufenden. Im Rahmen einer kostenlosen und völlig unverbindlichen Erstberatung erhalten Sie Informationen zu Ihren rechtlichen Möglichkeiten und der empfohlenen Vorgehensweise. Vereinbaren Sie einen Termin zu einer Erstberatung. Die Rechtsanwälte der Kanzlei Werdermann / von Rüden stehen Ihnen unter 030 / 200 590 770 sowie unter zur Verfügung.