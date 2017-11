Das hamcos CloudCenter - Der Siegeszug von Cloud Computing in IT-Abteilungen

Der Siegeszug von Cloud Computing in IT-Abteilungen geht rasant weiter und immer mehr Unternehmen benötigen die Bereitstellung ihrer IT-Lösungen und Anwendungen in der Cloud.

Mit dem hamcos CloudCenter passen wir uns als Ihr IT-Partner diesem Wandel an und bieten Ihnen maßgeschneiderte und flexible Cloud-Lösungen.

hamcos legt bei der Entwicklung von Cloud-Lösungen sowie bei der Zusammenarbeit mit weltweiten Marktführern im Bereich der Cloud nicht nur hohen Wert auf Flexibilität und Produktivität, sondern vor allem auch auf möglichst hohe Datensicherheit.

Das hamcos CloudCenter besteht aus zwei Schwerpunkten - Resale und Eigenlösungen!

IT Infrastruktur für die Zukunft - sicher und leistungsstark

Resale

Wir unterstützen und beraten Sie beim Kauf einer Cloud-Lösung der Marktführer. hamcos ist zertifizierter und geprüfter Partner von namhaften Cloud-Anbietern und hat als Microsoft Cloud Solution Provider den Schwerpunkt auf Microsoft Office 365 und Microsoft Azure gelegt.

Eigenlösungen

Um Ihnen noch mehr Flexibilität im Bereich Cloud Computing anzubieten, hat sich hamcos auch auf den Aufbau und die Verwaltung von Private und Hybrid Cloudlösungen auf einer herstellerunabhängigen und zukunftsfähigen Plattform spezialisiert. So passen sich die hamcos Cloud-Lösungen ganz genau Ihren Anforderungen an.



IT Service und IT Dienstleister am Bodensee nahe Bad Saulgau

Das IT Systemhaus hamcos IT Service GmbH (kurz: hamcos) mit mehr als 20 Jahren IT-Erfahrung gehört inzwischen zu den größten IT-Dienstleistern der Region Oberschwaben, Zollern-Alb, Hegau, Esslingen und Bodensee. hamcos hat sich auf Lösungen im IT-Umfeld von mittelständischen Industrieunternehmen und öffentlichen Auftraggebern spezialisiert und unterstützt mit ausgebildeten Fachkräften ihre Kunden in allen Bereichen der IT.

IT Dienstleistung Süddeutschland

hamcos Standorte

Momentan beschäftigt hamcos ca. 60 Mitarbeiter an dem Hauptstandort in Hohentengen sowie an den Niederlassungen Dettingen unter Teck und Weingarten.

Durch die Ausweitung auf drei Standorte wurde hamcos zum führenden IT-Dienstleister in den Landkreisen Bodensee, Ravensburg, Sigmaringen, Zollernalbkreis, Biberach, Alb-Donau, Ulm und Esslingen.

Die hamcos IT Service GmbH zeichnet sich durch beständiges Wachstum und grundsolide Ausrichtung aus.



Ihr zuverlässiger Partner

Als IT Service Spezialist für mittelständische Kunden hat hamcos als IT Dienstleister am Bodensee seinen Fokus auf folgende Zielgruppen gerichtet:

Steuerberater

Industrie & Handel

Öffentliche Auftraggeber

Gesundheit & Soziales

IT Service für öffentliche Auftraggeber und Schulen

IT Service für Industrie und Handel

IT Service für Mittelstand

IT für Steuerberater

IT für Kirchen

IT für medizinische und soziale Einrichtungen

Durch die regionale Nähe, schlanke Strukturen, kurze Entscheidungswege und hohe fachliche Kompetenz sind wir der strategische Partner mit langfristiger und vertrauensvoller Ausrichtung.

Zu den Schwerpunkten und besonderen Stärken der hamcos IT Service GmbH gehören Server- und Storage-Systeme, Backup-Konzepte, Virtualisierungslösungen und Netzwerktechnik sowie Managed Services und bedarfsgerecht angebotene Dienstleistungen für Unternehmen und Gemeinden im Raum Bodensee und Oberschwaben von Ravensburg über Bad Saulgau bis Ulm.

Unsere Fachkompetenz als IT Dienstleister wird unter anderem durch die Goldpartnerschaft mit den Firmen NetApp und Microsoft untermauert. Von Fujitsu wurden wir als Select Expert Partner ausgezeichnet. Die VMware Professional Solution Provider Partnerschaft belegt die Professionalität von hamcos im Bereich der Server-, Desktop und Anwendervirtualisierung.

Als zertifizierter Vertriebspartner vieler weiterer namhafter Soft- und Hardwarehersteller und aufgrund des fundierten Know-how unserer erfahrenen Spezialisten bieten wir Ihnen hochwertige Dienstleistungen und innovativen IT Service im Raum Bodensee, Bad Saulgau, Sigmaringen, Oberschwaben und München an.

hamcos legt seit Jahren einen großen Wert auf die Ausbildung der Fachkräfte von morgen. Die momentane Ausbildungsquote liegt bei 15%.

hamcos, Ihr kompetenter IT Dienstleister am Bodensee, deckt die komplexen Anforderungen moderner Unternehmen und öffentlicher Einrichtungen ab, sobald es um IT Service geht.