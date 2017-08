Das neue Ozone DTA J-500, die sanfte Karies-Therapie für Ihre großen und kleinen Patienten

Ohne Spritzen, ohne Bohren, ohne Angst. Eine Kariesbehandlung ohne Schmerzen revolutioniert den Praxisalltag für Patienten und Behandler.

Dank seiner höheren Ozon-Konzentration beseitigt der neue Ozon-Generator Viren, Bakterien und Pilze jetzt noch besser. Das Gerät der Firma DentaTec Dental-Handel GmbH schützt damit Zähne und Zahnfleisch – schonend und wirksam.

Tägliche Herausforderung in Zahnarztpraxen: Kinder und Angstpatienten mit kariösen Zähnen oder entzündetem Zahnfleisch benötigen oft mehr Behandlungszeit als üblich. Das neue Ozone DTA J-500 ermöglicht eine schmerzfreie Therapie in vielen Indikationsbereichen und entlastet dadurch das gesamte Praxisteam. Besonders im Rahmen einer Kariesfrühbehandlung, in der Kariesprophylaxe, bei Wurzelkanalbehandlungen oder vor der Implantation bewährt sich das innovative Ozongerät. Da sowohl Fissuren als auch Zahnwurzeln schon frühzeitig und ohne Bohrer von Karies befreit werden können, sind Präparationen und Füllungen oft nicht nötig – wertvolle Zahnsubstanz bleibt erhalten. Das sanfte Heilverfahren wirkt insgesamt beruhigend und entspannend auf Kinder und Erwachsene, da keine Nebenwirkungen oder Folgebeschwerden zu befürchten sind.

Das Ozone DTA J-500 erzeugt hoch konzentriertes Ozon, das punktgenau und in kontrollierter Menge im Behandlungsfeld appliziert wird. Da Ozon ein hervorragendes Oxidationsmittel ist, werden Keime an der Oberfläche, in Zahnfleischtaschen, Fissuren und Dentinkanälchen nachweislich inaktiviert.

Damit gelingt selbst die direkte Behandlung einer Gingivitis oder Parodontitis. Resistenzen wie bei einer Antibiotikatherapie gibt es hierbei natürlich nicht. Das Ozon wird in dem neuartigen und innovativen Modell unmittelbar im Gerät hergestellt, dann über Schläuche in den Mundraum geleitet und wieder abgesaugt. Für die einfache Bedienung sorgt ein Steuer- und Handgerät sowie ein Fußpedal; Belüftungsspitzen gewährleisten eine sichere Arbeit. Unterstellt DentaTec ein Demogerät für Testzwecke bereit.