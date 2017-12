Das perfekte Geschenk für Marken-Fans: Dakine Shop präsentiert die neue Dakine Kollektion 2018 exklusiv bereits vor Weihnachten

Neue Farbdesigns, gewohnt hohe Qualität: der offizielle Online Shop der hawaiianischen Marke Dakine in Deutschland sorgt mit dem Release der brandneuen Kollektion für mehr Schwung auf dem Markt! Die beliebten Rucksack- und Taschenmodelle überzeugen durch tropisch-bunte Farbmuster und finden die richtige Balance zwischen Funktionalität, Komfort und Style.

Island Bloom, Waikiki, Washed Palm, Blue Magnolia: Die Dakine Topseller Rucksäcke wie der Testsieger Campus und der beliebte Schulrucksack Prom werden für die neue Kollektion bunt in Szene gesetzt und erstrahlen nun in tropischen Farbmustern mit Nature Prints. Kurz vor Weihnachten setzt Dakine mit dieser Farbwahl einen bunten Kontrast zu Schnee und Kälte und bringt das sommerliche Flair zurück in die Städte.

Ein weiteres, farbenfrohes Highlight entstand in Zusammenarbeit mit der portugiesischen Künstlerin Lisa Marques: Die brandneue Dakine Lizzy Kollektion überzeugt mit ihren Handtaschen, Strandbeuteln, Rucksäcken und Caps im bunten Folk Tattoo Style Muster. Marques lieferte durch ihre handgefertigten Skizzen und Grafiken die Grundlage für eine neues Dakine Farbmuster, das bunte und fröhliche Akzente setzt.

Für weniger extrovertierte Anlässe bietet die Farbpalette der neuen Dakine Kollektion aber auch einige unifarbene Alternativen. Das weinrote Plum Shadow, das mintgrüne Saltwater und das hellgraue Slate passen zu wirklich jedem Schul- & Freizeit Style. In der aktualisierten Dakine Shop Farbmustertabelle kann der Kunde ab sofort die verfügbaren Produkte jedes neuen Farbmusters entdecken und so die farblich passenden Taschen, Rucksäcke und Accessoires zu jedem Outfit wählen.

Vermehrt scheint die Surf-Marke in der kommenden Saison auch auf technische Rucksäcke zu setzen. Mit dem Release der Dakine Cyclone Collection widmeten die Dakine Entwickler dem Wellenreiten diesmal eine komplette Rucksack- und Taschen- Serie. Die verschiedenen Surfpack Modelle haben dabei eines gemeinsam: Sie sind wasser-resistent, äußerst robust gegen Hitze und Sand bieten viel Platz für das Sport-Equipment. Auch speziell für Kitesurfer bringt Dakine mit dem Drone Pack eine innovative Produktneuheit auf den Markt.

Wie jede Saison, stehen gerade in der Weihnachtszeit auch Nachhaltigkeit & Umweltschutz einmal mehr im Fokus des Dakine Shop Onlineversands. Damit der Verbraucher auch im Netz nachhaltig und CO2-effizient einkaufen kann, werden die Bestellungen soweit möglich in platzsparenden Versandtüten verpackt. Größere Bestellungen versendet der Händler in Kartons, die zu 100% aus wiederverwerteten Recycling-Materialien bestehen.

Weitere Informationen über die brandneue Dakine Kollektion und über die aktuellsten Dakine Designs auch unter: https://www.dakine-shop.de/New/