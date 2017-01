Das perfekte Winteroutfit für Damen mit Stil und Eleganz

Strenge Limitierung auf Einzelstücke und Kleinserien, farbenfrohe und ausgefallene Designs, Produktion in Deutschland: Mit diesen wenigen Worten lassen sich die schicken Wintermäntel sowie die schmucken Ohrringe von Susanne Scharl, die allesamt ausschließlich online erhältlich sind, gut beschreiben.

Mäntel für Damen - Made in Germany

[Großes Bild anzeigen]

Es erwartet die Kundin im Online-Shop eine kleine, aber feine Auswahl in den beiden Kategorien Mäntel und Ohrringe, welche durch hohe Verarbeitungsqualität und ausgefallene Zutaten überzeugen. Knallfarben, extravagante Schnitte und feinstes Zubehör sind hier augenscheinlich zu Hause. Wer ein Faible für originelle Ohrringe und Mäntel besitzt, ist hier an der absolut richtigen Stelle, um fündig für sein neues Winteroutfit zu werden. Weiterer Vorteil ist die absolut faire Produktion aller Artikel, und zwar ausnahmslos im Inland, mit viel Liebe zum Detail. Dadurch werden die hiesige Mode-Herstellung gesichert und menschenwürdige Arbeitsbedingungen gefördert, anstatt in Mode-Produktion asiatischer Länder auszuweichen. Alle Mäntel sowie ein Teil der Ohrringe sind zudem bereits jetzt preisreduziert im Online-Shop zu finden. Preisnachlässe von bis zu 50 Prozent sollen dabei die höherpreisigen Produkte des Shops einer größeren Kundenschicht zugänglich machen.

Für graue Mäuse, die Farben meiden und um jeden Preis nicht auffallen wollen, sind die Mäntel für ihr außergewöhnliches Winteroutfit sicher nicht das Richtige. Stattdessen richten sich die Mäntel des Online-Shops an modemutige und anspruchsvolle Frauen, die sowohl auf Qualität als auch auf Kreativität bei ihren Mänteln achten und gerne eine andere Farbe außer Grau, Schwarz oder Braun tragen. Stattdessen kann die Besucherin im Shop durch rote, violette und geblümte Mäntel stöbern, alle mit aparten Schnitten und filigranen Details ausgestattet. Paspeln, Spitzenapplikationen, goldene Ösen, Blumen- und Zick-Zack-Muster sind nur einige Highlights der Mäntel im Online-Shop. Dabei positionieren sich die Mäntel preislich im mittleren bis gehobenen Segment und können auf Grund der hohen Qualitätsansprüche und der edlen Verarbeitung durchaus mit etablierten Marken mithalten. Vortrefflich, elegant und mondän präsentieren sich dabei alle Modelle in der ansehnlichen Web-Boutique. Genäht werden die extravaganten Kleidungsstücke nur im Inland, und zwar bevorzugt aus hochwertigen, umweltfreundlichen und fair produzierten Stoffen.

Die Ohrringe im Web-Shop sind ebenfalls hochwertig, romantisch, edel und mädchenhaft-verspielt. Daher passen sie ausgezeichnet zu den schönen Wintermänteln und ergänzen diese zu einem geschmackvollen Winteroutfit für Damen mit Sinn für Stil und Eleganz. Bei den Modeschmuckohrringen überwiegen Herz-, Ornament-, Blätter- und Lotusblütenanhänger. Farblich bewegen sich diese von Rosé über Gelbgold bis hin zu Bronze. Die Ohrhänger sind ebenfalls nur als Kleinserien oder Einzelstücke vorrätig und daher wirklich exklusiv. Mit festen Brisuren als Verschlüsse gefertigt, können die Ohrringe an den Ohren praktisch nicht verloren gehen. Die Kundin wird somit für eine längere Zeit große Freude an ihrem neuen Lieblingspaar Ohrringe haben können.

Wer also in diesem Online-Shop seinen neuen Mantel oder ein schickes Paar Ohrringe einkauft, braucht kein schlechtes Gewissen zu haben, da ausschließlich in Deutschland gefertigt wird und die meisten Stoffe nach sozialen und ökologischen Standards zertifiziert sind, was durch entsprechende Siegel, wie zum Beispiel dem GOTS-Siegel, nachgewiesen wird. Dass Öko-Mode nicht unbedingt grau, trist, langweilig und untragbar sein muss, beweisen die ausgefallenen Mäntel allemal. Weil für den neuen Online-Shop ständig neue Einzelstücke und Kleinserien angefertigt werden, ist die Anmeldung zum kostenlosen Newsletter über die Website zu empfehlen. Denn hier werden alle neuen Unikate und Kleinserien nach ihrer Fertigstellung beworben. Alternativ können interessierte User auch die Seite "Aktuelles" besuchen oder dem Google-Plus-Profil sowie der Twitter-Seite von Susanne Scharl folgen.