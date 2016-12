Das vierzigste Jahr in Folge ehrt ASSA ABLOY Jubilare

Albstadt, DEZEMBER 2016 – Die ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH hat auch in diesem Jahr ihre langjährigen Mitarbeiter geehrt.

Unter den Jubilaren ist ein Kollege mit bereits 40-jähriger Betriebszugehörigkeit.

„Unsere Mitarbeiter machen die Firma hier in Albstadt aus. Sie haben ermöglicht, was wir in all den Jahren gemeinsam erreicht haben”. Mit diesen Worten bedankte sich der stellvertretende Werksleiter Michael Mayer bei den langjährigen Mitarbeitern des Unternehmens für ihre 10-, 20-, 25-, 30- bzw. 40-jährige Betriebszugehörigkeit. „Mit ihrem Engagement und Fachwissen sowie ihrer Erfahrung haben sie die Firma geprägt und die Zukunft entscheidend mitgestaltet.“

Auch die Jubilarfeier von ASSA ABLOY feierte Jubiläum: sie fand in diesem Jahr bereits zum 40. Mal statt.

Vor 40 Jahren begann der Werdegang von Jürgen Boss als Werkzeugmacher bei Fritz Fuss. Nach seiner Gesellenprüfung absolvierte er die Meisterschule und erhielt dann spontan die Möglichkeit, die Auszubildenden des Betriebs zu beaufsichtigen. Damit hatte Jürgen Boss seine Berufung gefunden, denn nun ist er mittlerweile mehr als 33 Jahre als Ausbildungsleiter für die technischen Auszubildenden verantwortlich. „Durch seinen Einsatz trägt Herr Boss einen erheblichen Teil zum Erfolg unseres Unternehmens bei“, lobte Werksleiter Siegfried Weber dessen langjährige Arbeit, „Er bildet sich ständig weiter, um seinen Azubis zu maximalem Erfolg zu verhelfen.“

Die Jubilare mit 30-jähriger Firmenzugehörigkeit sind Christina Fritsche (Finanzbuchhaltung), Cornelia Knebel (Variantenmontage Sonder- und Sicherheitstüröffner), Peter Maier (Automation Manager EMEA) und Frank Staffe (Technikum)

Cecylia Jedrysiak, Ute Richter, Else Schmidt, Karin-Maria Schmidt und Theresie Schmidt (alle Montage Türöffner), Kornelia Kugler und Siegmunt Jedrysiak (beide Montage elektronische Systeme), Fevzi Altuntas, Kulanthaivelu Balachandra und Predrag Nikoletic (alle Einzelteilfertigung Schloss), Tebeje-Mersha Giorgis, Saffet Oezdemir und Robert Seibert (alle Einzelteilfertigung Türöffner), Jürgen Huf (Leiter E-Business), Axel Schick (Handwerk und Service), Günter Seifert (Arbeitsvorbereitung) und Jürgen Streich (Disposition) sind dem Unternehmen bereits seit 25 Jahren treu.

Seit 20 Jahren dem Unternehmen zugehörig sind die Jubilare Dieter Kuchenbecker (Elektronikentwicklung), Polixeni Link (Einzelteilfertigung Schloss) Günter Spohn (Betriebsratsvorsitzender), Christine Steinki (strategischer Einkauf) sowie Oliver Weber (Leiter Einzelteilfertigung Türöffner).

Annette Dächert (Operativer Einkauf), Marko Klingenstein (Door Opening Solutions), Ruth Reiser (Personalabteilung), Peter Rittinger (Forschung und Entwicklung), Tamara Stojanovic (Controlling) und Sebastian Weißmann (Einzelteilfertigung Türöffner) feiern dieses Jahr ihr 10-jähriges Firmenjubiläum.