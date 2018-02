Zwei Tage lang Variationen von Wellness Baden-Baden, 21.02.2018 –Gesundheit und Vitalität, Genuss und Lebensart sowie Wellness und Reisen – das waren die Themen, um die sich am vergangenen Wochenende alles drehte.

Und das in entspannt heiterer Atmosphäre im lichtdurchfluteten Kongresshaus. Knapp 4400 Besucher trotzten dem widrigen Wetter und teilweise glatter Straßen in der Region und informierten sich bei den 150 ausstellenden Firmen und Marken.Highlights der zweitägigen Veranstaltung waren die Mitmach-Aktion draußen und drinnen auf der Aktionsfläche.

Mit Bewegung zu einem neuen Lebensgefühl

Beide Messetagen gingen bewegt an den Start. Zum Mobility Run am Samstagmorgen vor Messebeginn trafen sich die Interessierten, die sich vom nasskalten und stürmisch winterlichen Wetter nicht beirren ließen und unter Anleitung von Lauftrainer Jörg Linder aktiv in den Messetag starteten. Der Mobility Run und Nordic Fitness, joggen bzw. Walken im Wechsel mit Übungen zur Verbesserung der Mobilität, kamen bei den Läufer sehr gut an.

Dass auch Tanzen fit hält und jede Menge Spaß macht, zeigt Tanz-Profi Joe Stefan mit seinen Workshopos zu Salsa und Zumba. Von den heißen Salsa-Rhythmen ließen sich doch zahlreiche Zuschauer mitreißen.

Das waren die Deutschen Wellnesstage 2018

Ganz im Gegensatz dazu standen die Vorführunger der QiGong-Gruppe um Horst-Dieter Stengel. Ruhige, fließende Bewegungen fördern Konzentration, Gleichgewicht, Beweglichkeit und Wohlbefinden.

Gesundheit, Genuss und Wohlbefinden

Ob feinsten Bio-Säfte, Honig aus dem Allgäu und Sardinien, marokkanisches Arganöl, feine Brotaufstriche oder frisches Obst - auf im lichtdurchfluteten Pavillon des Kongresshauses, konnte nach Herzenslust gekostet und gekauft werden. Die Firma Finger Fruit aus Karlsruhe machte mit ihren dekorativ angebotenen Snacks und Obst-Schalen Appetit auf diese Vitaminbomben aus Ananas, Kiwi, Papaya, Grantapfelkerne

Ein besonderes Angebot und ein Novum auf den Deutschen Wellnesstagen war die Koch-Show am Sonntagnachmittag. Die Autorin und Ernährungsexpertin Ilona Timmermann machte den Messegästen vegane und vegetarische Gerichte schmackhaft und zeigt wie einfach sich diese Küche in den Alltag integrieren lässt. Die Kostproben waren im Nu aufgegessen.

Laut Veranstalter werden die Mitmach-Aktionen rund um Fitness und Genuss weiter ausgebaut, um verstärkt jüngere Besucher für die Messe zu begeistern und ihnen Anregungen für ihren Fitness- und ernährungsbewussten Lifestyle zu geben, in dem auch das Wohlbefinden eine große Rolle spielt. So wird der Fokus der Deutschen Wellnesstage weiterhin auch auf Wellnesshotels und Reisen liegen, die das Drei-Säulen-Konzept ergänzen. Familien können auch künftig auf die professionelle Kinderbetreuung durch das Team der Karate Schule Kyokushinkai zählen.

Ein weiterer Besuchermagnet ist und bleibt das umfangreiche wie vielfältige Kongressprogramm. Medizinische Kompetenz und Gesundheitsvorsorge stehen dabei im Vordergrund. Auf große Resonanz stießen die Vorträge des Ärzte-Teams der Klinik Dr. Franz Dengler zu den Themen Ostheoporose, Herzrhythmusstörungen und Psychosomatik.

Aussteller mit Angeboten für Massagen, gesunde Füße, guten Schlaf, Beauty- und Schönheitsbehandlungen, Schmuck und trendige Accessoires rundeten das Programm der Deutschen Wellnesstage ab. Gut belegt waren durchweg die multisensorischen Massagesessel der Firma Brainlight, die ganzheitliche Entspannungssysteme anbietet.

Termin 2019: 16. und 17. Februar

