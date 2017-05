Data Center Switch Wedge100-32 von Edgecore neu bei Atlantik Systeme

32x100 GbE Top-of-Rack Switch mit Linux System für Internet Rechenzentren

Planegg, 04. Mai 2017Atlantik Systeme, Value Add Distributor im Bereich Netzwerkkomponenten, stellt mit der Wedge100-32 einen 32x100 GbE Top-of-Rack (ToR) Switch vor. Dieser eignet sich insbesondere für Rechenzentren großer Internetunternehmen sowie Service Provider.

"Die immer komplexeren Systemanforderungen großer Internetunternehmen und die steigenden Kundenanforderungen an Netzwerk-Services erfordern deutlich mehr Skalierbarkeit und Agilität von Cloud-Rechenzentren", sagt Ottmar Flach, Geschäftsführer der Atlantik Systeme GmbH. "Mit dem neuen Switch von Edgecore untermauern wir unser Engagement für offene Netzwerke und Angebote für große Internet-Rechenzentren, die die Service-Bereitstellung beschleunigen.“

Der Wedge 100-32 Top-of-Rack Switch mit Linux-System basiert auf dem Wedge100 Design von Facebook.

Diese Switches bieten großen Internetunternehmen mehr Handlungsspielraum in offenen Netzwerk-Umgebungen, sodass sie ihre Rechenzentrums-Netzwerke an ihre individuellen Anforderungen anpassen können. Das Design hierfür entwickelte Edgecore´s Muttergesellschaft Accton Technology. Die Kernkompetenz von Accton Technology liegt in der Entwicklung und Herstellung hochwertiger Switches. Damit wird eine Komplett-Lösung für Rechenzentren großer Internetunternehmen, die Cloud-, Big-Data-, Social-Media- und mobile Anwendungen unterstützt, angeboten.

Der Wedge 100 verfügt über 32 Ports mit QSFP28-Transceivern. Dabei erreicht jeder Port eine Rechenleistung von 100 GbE/40GbE. Darüber hinaus stehen auch Varianten mit 4x25GbE, 4x10GbE oder 2x50GbE zur Verfügung. Der Wedge 100 ist eine Weiterentwicklung des Wedge 40, der in ein 19-Zoll-Rack passt oder über einen Adapter in die etwas größeren Designs des Open Compute Project OCP) passt. Die Hauptarbeit des Switches übernimmt der Broadcom-Chip BCM56960. Im Inneren des Wedge arbeitet ein austauschbarer Microserver, der von einem Intel Atom-Prozessor E3800 x86 mit bis zu acht Kernen angetrieben wird. Das Design des Wedge 100 ist als Teil des Open Compute Project (OCP) frei verfügbar

Bei Atlantik Systeme ist der Data Center Switch von Edgecore ab sofort erhältlich.

