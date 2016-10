DataCore bietet kostenlose Virtual SAN-Lizenzen für VMware-Profis

Unterföhring/Barcelona, 26. Oktober 2016. DataCore, führender Anbieter von Software Defined Storage, bietet jetzt allen VMware-zertifizierten IT-Profis kostenlose Lizenzen seiner hyper-konvergenten Virtual SAN-Lösung für Test- und Demo-Zwecke in nicht-produktiven Umgebungen an. Das gab das Unternehmen am Rande der VMworld 2016 Europe (17. – 20. Oktober, Barcelona) bekannt.

Die aktuelle Version des DataCore™ Hyper-Converged Virtual SAN integriert DataCores Parallel-I/O- sowie die universelle VVOL-Technologie in der zweiten Generation. Die universellen Virtual Volumes von DataCore ermöglichen VMware-Administratoren die Nutzung von vSphere VVOL mit nicht-zertifizierter Storage-Hardware und damit ein durchgängiges Speichermanagement für virtuelle Maschinen in bestehenden und neuen VMware-Infrastrukturen. Mit Parallel I/O die schnellste hyper-konvergente Lösung am Markt “DataCores Virtual SAN-Software ist durch unsere einzigartige Parallel-I/O-Technologie die schnellste hyper-konvergente Lösung am Markt”, sagt Stefan von Dreusche, Director Central Europe. “Mit den kostenlosen NFR-Lizenzen möchten wir Partnern, IT-Profis und VMware-Experten die Möglichkeit geben, die Performance-Verbesserungen in VMware-Umgebungen selbst zu testen und diese Erfahrungen für ihre Kunden Gewinn bringend einzusetzen.“ Hyper-Konvergenz-Software integriert jetzt universelle VVOLs der zweiten Generation Die DataCore™ Parallel-I/O-Technologie verteilt I/O-Anfragen auf mehrere CPU-Kerne, beschleunigt damit die speicherseitige Workload-Verarbeitung und senkt so die Latenzzeiten geschäftskritischer Applikationen auf virtualisierten und hyper-konvergenten Systemen um ein Vielfaches. Nachgewiesen wurde diese Leistungssteigerung mit SANsymphony™ Software-Defined Storage und DataCore™ Hyper-converged Virtual SAN im SPC-1-Benchmark des Storage Performance Councils (SPC). Neben Performance-Steigerungen ermöglicht Parallel-I/O größere Produktivität, Flexibilität und Kostensenkungen bei höherer Leistungsdichte. Universal VVol der zweiten Generation VMware VVol ermöglicht die Einrichtung von virtuellen Laufwerken über die vSphere-Bedienoberfläche, ohne dass ein Storage-Administrator in Anspruch genommen werden muss. Diese praktische Administrationshilfe wird jedoch nur von wenigen Speichergeräten unterstützt. Über den DataCore Virtualisierungslayer können VVols jedoch mit beliebigen Disk- und Flash-Speicherressourcen in hyper-konvergenten, konvergenten, SAN- oder Cloud-Umgebungen ohne VMware-Zertifizierung genutzt werden. DataCore Universal VVOL bildet dann die universelle Plattform für die Bereitstellung von Speicherressourcen und Servicequalitäten über vSphere. DataCore fungiert dabei als universeller VASA (vSphere Storage APIs for Storage Awareness)-Adapter und stellt über beliebige VASA-Instanzen hinweg Redundanz und Verfügbarkeit in heterogenen Umgebungen her. In der zweiten Generation unterstützt DataCore dabei vSphere Storage Policy-based Management (SPBM) über mehrstufige Speicherpools hinweg und bietet erweiterte Vorlagen und Storage-Profile für das Verwalten virtueller Maschinen mit Daten- und Speicherdiensten wie Virtual Machine-Migration (VMFS), Multi-Writer Support, Deduplizierung, synchrone Spiegelung, Snapshots und Caching. Die NFR (Not for Resale)-Lizenzen für das DataCore™ Hyper-Converged Virtual SAN mit Parallel-I/O- und Universal VVOL-Technologie können von IT-Profis mit einer Zertifizierung als VMware vExpert, VMware Certified Design Expert (VCDX), VMware Certified Advanced Professional (VCAP), VMware Certified Professional (VCP) und VMware Certified Implementation Expert (VCIX) unter http://info.datacore.com/free-NFR-VMware-Professionals angefordert werden.

26.10.2016 17:03

