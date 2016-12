Datacolor® veröffentlicht Spyder5+ Software-Upgrade mit erweiterten Kalibrierungsfunktionen

Zürich, Schweiz, 06. Dezember 2016 – Datacolor®, ein weltweit führendes Unternehmen für Farbmanagementlösungen, gibt die Veröffentlichung von Spyder®5+ bekannt.

Die neue Softwareversion erweitert die bisherigen Kalibrierungsfunktionen und wurde explizit für Fotografen, Designer, Videografen und Imaging-Profis entwickelt.

“Spyder5 ist bereits ein herausragendes Kalibrierungswerkzeug um aus jedem Bildschirm die besten Farben heraus zu holen. Mit dem Spyder5+ Upgrade hat Datacolor einige wirklich tolle Funktionen hinzugefügt. Bei dem günstigen Preis für das Upgrade muss man nicht lange nachdenken”, so David Cardinal, Profi-Fotograf und Friend with Vision von Datacolor. “Ich habe die neuen Möglichkeiten schon ausprobiert und freue mich, dass sie mir so viel Zeit sparen und meine Produktivität erhöhen.”

Das Software-Upgrade ist ab sofort für alle bestehenden und neuen Spyder5-Kunden erhältlich, die optional Spyder5PRO+ oder Spyder5ELITE+ erwerben können. Spyder5+ erweitert die Möglichkeiten der Spyder5 Kalibrierungswerkzeuge und verbessert den digitalen Farbworkflow der Anwender:

• Automatische Raumlichtanpassung sorgt dafür, dass sich das Monitorprofil des Anwenders an das sich verändernde Umgebungslicht anpasst, ohne dass ein manuelles Eingreifen erforderlich wäre.

• Kalibrierung mit einem Klick beschleunigt den Workflow, da sich die Kalibrierung mit einmal Drücken der Maustaste starten lässt, ohne dass gespeicherte Einstellungen erneut ausgewählt werden müssen.

• Das Profilmanagement-Tool ermöglicht das Bearbeiten, Entfernen, Umbenennen, Finden und Aktivieren einzelner Monitorprofile und bietet so umfassende Kontrolle und Flexibilität.



Anwender, die das Spyder5ELITE+ Upgrade erwerben, erhalten zusätzlich Zugriff auf folgende Funktionen:

• Spyder SoftProof verbessert die Übereinstimmung und Anpassung von Bildschirm und Ausgabe dank eines neuen Workflows, der die Ausgabe oder Anzeige eines Bildes auf dem Drucker oder einem anderen Gerät simuliert. Dies beinhaltet den Drucker zu Hause, Druckdienstleister die generische ICC-Profile zur Verfügung stellen sowie die Anzeige auf gängigen Mobilgeräten oder Tablet-PCs.



• Verbessertes StudioMatch sichert die präzise Anpassung mehrerer Monitore und sorgt dafür, dass alle angeschlossenen Displays wirklich identisch aussehen. Ein neuer Schritt zur visuellen Verifizierung hilft bei der Feinabstimmung der Ergebnisse.

“Wir freuen uns sehr über diese Ergänzung unseres Produktportfolios. Die neue Software bietet einzigartige Werkzeuge, um die korrekte Farbausgabe auf allen Geräten zu gewährleisten und wird das Vertrauen der Kunden in unsere Produkte zur Farbkalibrierung stärken”, so Stefan Zrenner, Director Global Sales & Marketing Imaging bei Datacolor. “Die Funktionen des Spyder5+ machen es zum perfekten Werkzeug für Kreative, die sich auf konstante Farbgenauigkeit bei Ihrer Arbeit verlassen müssen.”

Neue und bestehende Spyder5-Kunden, die ein Spyder5+ Upgrade erwerben möchten, finden dazu weitere Informationen auf der Datacolor-Website. Beim Kauf der Software erhalten Sie eine Seriennummer sowie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Download.

Weitere Informationen:

Produktinformationen:

Spyder5PRO+: http://www.datacolor.com/spyder5proplus-de

Spyder5ELITE+: http://www.datacolor.com/spyder5eliteplus-de

Bildmaterial und diese Pressemitteilung finden Sie unter folgendem Dropbox-Link:

https://www.dropbox.com/sh/lstfiw7y....0beXSZMqIJMy4Lgiaa_a?dl=0