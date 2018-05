Dem Firmenlauf auf der Spur: offizielle Staffelstabübergabe beim TeamCaptain-Treffen des schnelleStelle.de Firmenlaufs im Zoo Leipzig.

Das diesjährige TeamCaptain-Treffen am 16. April fand erstmalig in Gondwanaland im Zoo Leipzig statt.

Bis zum schnelleStelle.de Firmenlauf am 6. Juni ist es zwar noch eine Weile hin. 250 Team Captains nutzten jedoch schon jetzt die Gelegenheit, um sich zu informieren, mit anderen Teilnehmern zu netzwerken und dabei die atemberaubende Atmosphäre Gondwanalands zu genießen.

Die Veranstaltung beginnt mit einem Rundgang durch Gondwanaland inklusive Bootstour auf dem Urwaldfluss Gawanil, bei dem die Teilnehmer in tropische Urwelten eintauchen und dabei exotische Tierarten bestaunen können.

Ab 19:30 Uhr lassen die Teilnehmer jedoch die Tropen hinter sich und versammeln sich vor der Bühne, wo die Commerzbank nach 10 Jahren als Hauptsponsor des Firmenlaufs den Staffelstab offiziell an schnelleStelle.de übergibt. Auch einige organisatorische Neuerungen werden beim TeamCaptain-Treffen vorgestellt. So werden die Teilnehmer dieses Jahr zum ersten Mal in drei Wellen auf einer neuen Route um das Trainingszentrum von RB Leipzig starten. Außerdem wird der Wettbewerb um die kreativste Firma anders organisiert sein als in den vorangegangenen Jahren. Mehr Informationen dazu finden Sie auf http://www.leipzig-firmenlauf.de/alles-zum-lauf/ .

Staffelstabübergabe beim TeamCaptain-Treffen des schnelleStelle.de Firmenlaufs 2018

Ihr Wissen rund um den Firmenlauf stellen die Team Captains anschließend beim Gewinnspiel unter Beweis. Den ersten Platz holt souverän André Böhmer von der LVZ; er sichert sich und seinem Team so einen Meeting-Point beim schnelleStelle.de Firmenlauf.

Möchten auch Sie einen Meeting-Point oder einen Stammtisch für Ihre Firma buchen? Alles Wissenswerte dazu finden Sie auf http://www.leipzig-firmenlauf.de/al....Ihr-Firmenlauf-Stammtisch .

Aktuelle Informationen, ein Interview mit dem neuen Namensgeber schnelleStelle.de und die Anmeldung für den schnelleStelle.de Firmenlauf gibt’s auf http://www.leipzig-firmenlauf.de .