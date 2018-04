Den richtigen Klick zum Abnehmen finden

Gerade im Frühjahr möchten viele Menschen abnehmen. Einerseits ist es gut, sich um seinen Körper zu kümmern, andererseits wird das Gewicht auf der Waage schnell zum Gradmesser der Tagesstimmung.

„Abnehmen sollte in kleinen Schritten erfolgen“, erklärt Oliver Hanke, Geschäftsführer von GloryFeel. „Schon kleine Veränderungen im Speiseplan, mehr Bewegung und Geduld führen Schritt für Schritt zum Wunschgewicht.“ Der Experte betont: „Eine gute Nährstoffversorgung ist generell aber auch speziell beim Abnehmen sehr wichtig. Das trägt dazu bei, dass der Stoffwechsel reibungslos abläuft und dass wir uns wohlfühlen.“ Sich wohl zu fühlen ist wiederum ein Motivator, um erfolgreich abzunehmen. Zum Abnehmen sollte man mehr Obst und Gemüse und weniger Junk Food essen - Der Teller ist voll, man nimmt aber weniger Energie zu sich. Obst und Gemüse liefern zudem wertvolle Nährstoffe und Spurenelemente.

Die Spurenelemente Zink und Chrom sowie B-Vitamine stecken im grünem Kaffee-Extrakt F-BURN (fat burn) mit Guarana und grünem Tee von GloryFeel.

Grüner Kaffee Kapseln von GloryFeel

Das Extrakt wird aus den unreifen Früchten des Kaffeebaums hergestellt. Diese enthalten von Natur aus Koffein, Trigonellin, Enzyme, die Vitamine B5, B6 und B12 sowie Vitamin C, Proteine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und vor allem Phenole. Ein wichtiges Polyphenol in grünem Kaffee ist Chlorogensäure. Ihr Gehalt in grünem Kaffee ist deutlich höher als ihr Gehalt in Röstkaffee.

Die Heimat des Kaffeebaums ist in Arabien, Afrika, Brasilien und in Nord- und Südamerika. Seine Früchte bezeichnet man als Steinfrüchte. Eine Steinfrucht enthält jeweils zwei Samen und die Samen sind die Kaffeebohnen die wir kennen. Die Samen werden gewonnen, indem man das Fruchtfleisch der Steinfrüchte entfernt. Reif haben die Samen eine braun-gelbe beziehungsweise rote Farbe. Unreif sind die Samen grün.

Die grünen Samen beziehungsweise Bohnen des Kaffeebaums werden extrahiert. Der daraus resultierende grüne Kaffee-Extrakt ist für Verbraucher fast ausschließlich in Nahrungsergänzungsmitteln erhältlich. Lebensmittelhersteller verwenden grünes Kaffee-Extrakt selten und das auch nur in geringen Mengen in Süßigkeiten wie zum Beispiel in Schokolade.

In der Kombination mit Sport und guten Essgewohnheiten bildet eine gesunde, ballaststoffreiche Ernährung die Grundlage dafür, dass man langsam und dauerhaft abnimmt“, fasst Oliver Hanke zusammen. Abnehmen ist eine Bilanzfrage: Wer mehr Energie verbraucht als er aufnimmt, der nimmt ab. Im Kopf muss es zudem „Klick“ machen. „Mit den F-Burn Kapseln fühle ich mich energiegeladen, so hat ein Mittagstief keine Chance mehr“, schildert der Experte.

