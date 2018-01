> Startseite > Mobile (Auto, Motorrad, Boote)

Der Alleskönner für Enduroreisende Mehr Sicherheit mit dem richtigen Motorradreifen! Mittlerweile lässt sich ja so ziemlich alles im Internet bestellen.

Die zulässigen Reifentypen, für das entsprechende Krad, ist in jedem Fahrzeugschein vermerkt.

Dazu gehören auch Motorradreifen. Neben einem sicheren Fahrkönnen, ist auch der Reifen eine der wichtigsten Sicherheitskomponenten, beim Motorrad fahren. Daher sollte man sich vorher richtig informieren, welcher Reifen den eigenen Ansprüchen gerecht wird.Die zulässigen Reifentypen, für das entsprechende Krad, ist in jedem Fahrzeugschein vermerkt.Der Reifen ist maßgebend für gute Fahreigenschaften. Ein Reifenwechsel bedeutet oft eine neue Anpassung an das Motorrad. Die Beschaffenheit des Gummis, sowie die Härte des Reifens ist entscheidend für die Haftung auf dem Asphalt. Welcher Reifen bevorzugt wird, ist eine individuelle Entscheidung. Jeder Motorradfahrer hat seine eigenen Anforderungen an das Fahren und somit auch an den Reifen. In den letzten Jahren hat sich die Technologie der Reifenhersteller immer weiter entwickelt. Veränderte Reifenprofile und neue Materialien machen erhöhen den Fahrkomfort.

Viele BMW und KTM Reiseendurofahrer sind treue Anhänger des https://www.reifenversand.com/110-8....-next-front-tl-22200.html . Der Vorderreifen Metzeler Tourance Next überzeugt durch seinen stabiles Fahrverhalten. Eine gute Haftung eines Frontreifen ist für den Motorradfahrer ein wichtiger Aspekt beim Kurvenfahren. Der Metzeler Vorderreifen bietet selbst bei Nässe eine überzeugende Sicherheit. Ein innovatives Profil gibt dem Metzeler Tourance Next eine bessere Bodenhaftung. Ein Unterschied bei trockener oder nasser Fahrbahn ist mit dem Reifen kaum zu erkennen. Ebenso die Bremseigenschaft bleibt bei jeder Wetterlage unverändert. In Kurven, mit Gepäck oder auf der Autobahn, mit hoher Geschwindigkeit bietet der Reifen hervorragendes Fahrverhalten.

Auch bei einer hohen Laufleistung zeigt der Reifen kaum verschleiß. Der Metzeler Tourance Next ist ein absoluter Allrounder für Stassenendurofahrer.

Mit dem Tourance Next hat man definitiv ein sicheres Gefühl beim Motorrad fahren und das erhöht den Fahrspaß. Auch in Schräglagen bleibt der Reifen immer stabil.

Durch seinen geringen Abrieb und die sehr gute Qualität, hat der Metzeler Tourance Next eine absolut ausgezeichnetes Preisleistungsverhältnis.

Bevor man wieder auf sein Motorrad steigt, sollte in jedem Fall der Reifensatz gründlich kontrolliert werden. Ist noch ausreichend Profil vorhanden? Wie ist die Beschaffenheit des Gummis? Sind Schäden am Reifen zu erkennen? Wie alt sind die Reifen? Diese Kriterien sollte jeder Motorradfahrer beachten, um in eine sichere Saison zu starten.

Die neuen Reifen können mittlerweile direkt in eine Kooperationswerkstatt geliefert werden, die den Reifenwechsel problemlos übernimmt.

Die Beschaffenheit beim Motorradreifenist noch wichtiger, als bei einem vierrädrigen Fahrzeug. Gute Qualität, sowie beste Fahreigenschaften beim Motorradreifen, sind mitentscheidend für die Sicherheit beim Motorrad fahren. An einem guten Motorradreifen sollte man keinesfalls sparen.

