Der Herbst zieht ein: simplehuman setzt mit neuen Abfalleimern Farbakzente im Haushalt

Oft verbinden wir den November mit rauem, nassen Wetter, Dunkelheit sowie den ersten kalten Tagen, die man lieber in der warmen Wohnung verbringt als im Freien.

Häufig machen sich schon im Herbst die ersten Anzeichen des alljährlichen Winterblues bemerkbar, die unser Wohlbefinden auf die Probe stellen. Dabei ist es leicht, die schönen Seiten – die bunten Blätter, die frische Luft und die romantische Herbstsonne – der kalten Jahreszeit zu übersehen.

Um den Charme des goldenen Novembers zu unterstreichen, orientiert sich auch simplehuman, Designer für Produkte für ein effizientes Wohnen, an den Farben der Natur. Ob sanftes Roségold oder dunkle Bronze, die neuen Abfalleimer verleihen jeder Wohnung einen herbstlichen Touch. Die Kombination einer robusten Konstruktion und eines eleganten Designs gepaart mit den neuen Farbvarianten machen die Abfalleimer von simplehuman zu einem Blickfang, der sich dezent in jeden Raum einfügt.

Selbstverständlich bleibt simplehuman auch bei den neuen Modellen seinem Motto „tools for efficient living“ treu.

simplehuman setzt mit neuen Abfalleimern Farbakzente im Haushalt

So sind alle Eimer mit einem integrierten Beutelfach ausgestattet, das den Wechsel und die Aufbewahrung von Müllbeuteln erleichtert. Zudem garantiert die patentierte lid shox Technologie das flüsterleise Schließen jedes Deckels. Die Treteimer von simplehuman (Produktref. CW2032, Preis:159,99 €; Produktref. CW2036, Preis: 189,99 €) verfügen darüber hinaus über ein extra breites Stahlpedal, das mehr als 20 Betätigungen pro Tag über die Dauer von 20 Jahren problemlos aushält. Neben Treteimern hat simplehuman auch einen Sensorabfalleimer (Produktref. ST2012, Preis: 219,99 €) in herbstlichem Roségold im Sortiment. Infrarotfelder erkennen bei diesem Eimer die Bereiche über und vor dem Abfalleimer. So öffnet sich der Eimer nur, wenn Sie es benötigen.Die Abfalleimer in dunkler Bronze und Roségold sind ab sofort erhältlich. Lassen Sie den goldenen Herbst einziehen und werten Sie Ihre Räume mit den eleganten und effizienten Abfalleimern auf.

Nach dem Motto „tools for efficient living“ bietet simplehuman Alltagsgegenstände, die sich durch Design, Qualität, Funktionalität und Effizienz auszeichnen. Das gesamte Produktportfolio ist in Deutschland im eigenen Onlineshop unter simplehuman.com/de verfügbar. Die hochwertigen Produkte zeichnen sich durch leichte Handhabung und schlichtes, funktionales Design aus.



Über simplehuman

simplehuman wurde im Jahr 2000 von Frank Yang in Los Angeles gegründet, der es sich zum Ziel gesetzt hatte, „das Müllrausbringen“ einfacher und effizienter zu machen. Der Erfolg des ersten Treteimers führte zu der Mission von simplehuman, „tools for efficient living“ zu entwickeln. Die Produkte sind so konzipiert, dass sie helfen, den Haushalt effizienter zu gestalten. Heute verfügt simplehuman über mehr als 200 Produkte, die von renommierten und erstklassigen Einzelhändlern vertrieben werden.

Presseansprechpartner

Firefly Communications GmbH

Bianca Koch

Lindwurmstraße 71

80337 München

Tel: 089-55269911