Das, was einem am wichtigsten ist, sollte man verschönern – das Eigenheim. Es sollte ein Rückzugsort sein, an dem man sich einfach wohl fühlt.

Doch was macht einen Ort aus, an dem man sich wohl fühlt? Einen wichtigen Teil trägt die Einrichtung des Hauses dazu bei. Wenn man Möbel und Accessoires hat, die einem gefallen und mit denen man sich identifiziert, dann ist der Ort für einen etwas Besonderes. Voll im Trend liegen dabei im Moment Vintage und Landhaus Möbel. Damit gemeint sind Möbel, die trotz antiker Optik zeitgemäßes und modernes Wohnen repräsentieren. Natürlich muss da aber jeder selbst entscheiden, wie man sein Zuhause einrichten will.

Möbel im Landhausstil – Trends für die eigene Wohnung

Landhausmöbel haben ihren ganz eigenen Charme. Durch den rustikalen aber zugleich auch verspielten Look wirken sie wie aus einer anderen Zeit, sind aber trotzdem modern und lassen sich ideal auch mit anderen Stilrichtungen kombinieren. Selbst im Garten sorgt der Landhaus Look für eine unverwechselbare Atmosphäre, welche einfach nur zum Wohlfühlen einlädt. Die Kombination aus weiß und Naturfarben der Landhausstil Möbel erzeugt eine harmonische und unaufdringliche Atmosphäre. Trotzdem wirken sie ganz und gar nicht langweilig, sondern schaffen ein entspanntes und gleichzeitig besonderes Ambiente. Die Möbel heben sich jedoch nicht nur optisch von anderen Möbeln ab, sondern sind auch was die Funktionalität an geht sehr praktisch. Sie haben ausreichend Stauraum und Ablageflächen um alle Dinge unterzubringen oder auch in Szene zu setzen. Auch was Accessoires an geht hat man bezüglich der Farben sehr viel Freiraum, da die Landhausmöbel zurückhaltende Farben haben.

Vintage – der Charme des Alten

Möbel, die Charakter haben und Geschichten erzählen. Wer das mag, für den sind Vintage Möbel genau das Richtige. Bekannt ist hier bei der Shabby Chic Stil, bei dem oft Erbstücke oder Flohmarkt Errungenschaften in Szene gesetzt werden. Mittlerweile ist dieser Look aber so beliebt, dass auch neue Produkte bewusst auf Alt gemacht werden. Der Vintage Stil zeichnet sich aus durch leichte, absichtlich zugefügte Gebrauchsspuren, welche den Möbeln den typischen Charakter verleihen. Doch die Möbel verlieren dadurch keineswegs an Hochwertigkeit, sondern gewinnen nur an einer besonderen Ausstrahlung. Die Möbelstücke sind unempfindlich und deswegen sehr langlebig. Außerdem werden sie mit der Zeit noch schöner, und verlieren auch nicht an Komfort. Während bei den Landhausmöbeln nur weiß oder Naturtöne vorkommen, können bei Shabby Chic auch andere Farben, wie zum Beispiel Rot ins Spiel kommen.

Beide Einrichtungsstile verleihen dem Haus einen besonderen Charakter und wirken, als hätten der Tisch, der Stuhl oder die Kommode ihre eigene Geschichte.