> Startseite > Gesundheit & Medizin

Der Mediahaus Verlag berichtet über Trends, Tipps & Empfehlungen aus dem Gesundheitssektor Als Verlag für Bürgermagazine publiziert Mediahaus aus Düsseldorf für interessierte Leser im neuen Themenprogramm und auf dem firmeneigenen Blog über alles aus dem Bereich Gesundheit, Fitness, Ernährung oder Informationen über verschiedene Krankheiten. Die Informationen werden von der Mediahaus Verlag Redaktion recherchiert und den Lesern kostenlos zur Verfügung gestellt. Mediahaus Verlag legt redaktionellen Schwerpunkt auf Themen wie Gesundheit und Wohlbefinden Die Bürgermagazine des Mediahaus Verlags sind das Aushängeschild, mit dem der privat geführte Verlag den Schwerpunkt in der Publikation hochwertiger Werbeträger legt. In den Magazinen werden Bürger umfangreich über viele regionale und überregionale Themen wie Politik, Wirtschaft, Kultur, Regionales, Deutschland aber auch Lifestyle und Gesundheit informiert. Damit schafft der Mediahaus Verlag gemeinde-, stadt- und behördenunabhängig eine Symbiose aus ansprechender Lektüre und zielgruppenausgerichteter Anzeigenwerbung. Das hochwertige Umfeld macht den Erfolg aus. Daher ist eine Öffnung Richtung alltägliche Themen wie Gesundheit und Wohlbefinden besonders wichtig. Diese werden redaktionell für die entsprechende Region erstellt und mit passenden Bilderwelten sowie den zugehörigen Anzeigen kombiniert. Der Mediahaus Verlag spricht mit dem Themenbereich Gesundheit eine breite Leserschicht an und bietet Anzeigenkunden die Option, die Werbeträger an themenspezifischen Stellen auszulegen. Winterzeit ist Erkältungszeit – Hilfreiche Tipps z. B. gegen Viren und Bakterien sind in den Magazinen saisonal, aktuell, verständlich und aufmerksamkeitserregend präsentiert. In Arztpraxen, Apotheken oder im Einzelhandel laden die Magazine zum Blättern und Lesen ein. Gesundheit, Fitness und Ernährung – Mediahaus Verlag bietet breites Themenprogramm Stress im Alltag, neue Ernährungstrends, Allergien oder Sportverletzungen – die Mediahaus Verlag Redaktion ist den neuesten Tipps und Trends auf der Spur und bereitet diese verständlich und ansprechend auf. Auch in den entsprechenden Sozialen Medien oder auf dem hauseigenen Blog können sich interessierte Hobby-Gesundheitsexperten informieren. Der Mediahaus Verlag klärt zum Beispiel über die Wirkung von Erdnüssen gegen Allergien auf oder gibt Ratschläge zum richtigen Saunen. Hilft das Saunen gegen Krankheiten und unterstützt es wirklich das Immunsystem? Diese und andere Fragen können Leser in hochwertig aufbereiteten Artikeln in den Bürgermagazinen des Mediahaus Verlags erwarten. Das Besondere am Mediahaus Verlag ist, dass die qualitativen Artikel kostenlos in der entsprechenden Region zur Verfügung stehen. Auch in den entsprechenden Sozialen Medien oder auf dem hauseigenen Blog können sich interessierte Hobby-Gesundheitsexperten informieren. Der Mediahaus Verlag klärt zum Beispiel über die Wirkung von Erdnüssen gegen Allergien auf oder gibt Ratschläge zum richtigen Saunen. Hilft das Saunen gegen Krankheiten und unterstützt es wirklich das Immunsystem? Diese und andere Fragen können Leser in hochwertig aufbereiteten Artikeln in den Bürgermagazinen des Mediahaus Verlags erwarten. Das Besondere am Mediahaus Verlag ist, dass die qualitativen Artikel kostenlos in der entsprechenden Region zur Verfügung stehen. Λ nach oben 20.12.2017 15:50 Klick zum Thema: Gesundheit kostenlos Diese Meldung Kollegen, Freunden oder Bekannten mitteilen:

tw email drucken speichern Kurz-URL: http://www.presseanzeiger.de/s_841905

Die Verwendung von Textausschnitten und das setzen von Links auf Pressemitteilungen

ist ausdrücklich erwünscht und gestattet. zur Pressemappe von:

Mediahaus Verlag GmbH Email Benachrichtigung aktivieren | RSS Feed abonnieren Das könnte auch Sie interessieren: Mediahaus Verlag: Der Mediahaus Verlag präsentiert für das kommende Verlagsjah...

Der Mediahaus Verlag stellt sein neues und abwechslungsreiches Programm für das kommende Jahr vor. Der Verlag aus Düsseldorf geht dann mit neuen Artikeln und spannenden Themen in das nächste Verlagsjahr: Beauty & Schönheit – Mediahaus Verlag...

Mehr Informationen PresseAnzeiger ist nicht für den Inhalt der oben dargestellten Pressemitteilung verantwortlich. Λ nach oben