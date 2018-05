Der Neue: GT 1200i V18 - tiefer…schneller…heißer… - ab Ende Mai 2018 im Handel.

Die Kölner Grillschmiede Brennwagen schickt am 25. Mai 2018 ihren etablierten Grill-Boliden GT 1200i als überarbeitete V18-Version mit 21 ½ PS Heizleistung ins BBQ-Rennen.

Ready, steady, go! Die Engineering- und Mechaniker-Crew von Brennwagen hat einen neuen Gourmet-Grill für die Chef- und Hobbyköche dieser Welt direkt vom Reißbrett in die Realität gehievt. Herausgekommen ist die rasante V18-Variante des GT 1200i-Grills (Treibstoff: Gas). Der Grill ist handmade und bis ins kleinste Detail durchdacht. Hierfür haben sich die Ingenieure mit den Hardcore-Usern dieser Welt ausgetauscht und verstanden: Die Bedienung und das Handling wurden weiter vereinfacht und perfektioniert. Der GT 1200i V18 – ein völlig neuartiger, leistungsfähiger Luxusgrill mit Showqualität. Von 0 auf 500 Grad Celsius in Bestzeit. Unmittelbar an der Hochtemperaturzone wird sogar eine Maximaltemperatur von bis zu 1000 Grad Celsius erreicht. Der Clou: Trotz erhöhter Leistung stößt der V18 bis zu 30 Prozent weniger Emissionen als herkömmliche Gasgrills in dieser Leistungsklasse aus. Das Gesamtpaket führt zu einer unglaublichen Userperformance. Hier die Key-Facts auf einen Blick:

 Start Engine-Button (optional Zündschlüssel): Grillen auf Knopfdruck - ganz ohne Fehlzündungen.

 Tiefergelegt: Mehr Platz im Corpus bei gleichbleibender komfortabler Arbeitshöhe: Der Gasflaschenwechsel ist nur noch ein Klacks.

 Neuartiges Heckklappenschließsystem „Pull to Open“ ermöglicht einen einfachen Zugang zum Motorraum: Einfach am Brennwagen-Logo ziehen und den Oberrahmen anheben.

 Jede Komponente (Fettwanne, Brenner) im Motorraum ist leicht erreichbar. Somit ist ein „Ölwechsel“ (Reinigung/Austausch der Fettwanne) sehr leicht machbar.

 Click & Burn: Werkzeugloser Austausch und Reinigung der Brennerkomponenten jederzeit möglich.

 Verringerung des Außenmaßes auf 92 cm: Der V18 passt nun durch jede Tür.

 Geringer Wendekreis „Wenden in drei Zügen“: Nun kommt man einfach in fast jede Parklücke.

 LED-Innenraumbeleuchtung: So behält man auch nachts den Überblick.

 Griffe aus Carbon für einen besseren Grip



Über Brennwagen:

Die Kölner Manufaktur Brennwagen stellt handgemachte Luxusgrills her. Dabei vereint Brennwagen die hohen Ansprüche an die mobile und moderne Outdoorküche mit innovativen Technologien der Automotivebranche. Die Bauteile werden in Köln in der eigenen Produktion gefertigt und Build-to-Order - vom Rahmen bis zur „Hochzeit“ - nach Kundenspezifikation montiert. Hitzeleitbleche im Inneren sind das Erbe des Rennsports. Nach ca. 40 Arbeitsstunden erhält jeder Brennwagen seine eigene Seriennummer. Mit seinem starken Design und brachialer Leistung entfacht Brennwagen die Grill-Leidenschaft eines jeden Feinschmeckers und Design-Liebhabers.

Weitere Infos unter http://www.brennwagen.com .