Der Onlineshop sofawerk.de bietet hochwertige Schlafsofas made in Germany

Die Menschen zieht es vermehrt in die Städte, mit der Folge, dass dort weniger Wohnraum zur Verfügung steht.

Das Schlafsofa liegt dabei voll im Trend. Es ist ideal für kleine Räume und ein komfortabler Schlafplatz für Gäste. Wer nun glaubt, Schlafsofas vom Design her enttarnen zu können, der wird enttäuscht sein. Moderne Schlafsofas sind heute das Chamäleon unter den Polstermöbeln und stehen den klassischen Polstersofas in Punkto Design und Komfort in nichts nach.

Kleine Räume und gehobener Wohnkomfort - passt das wirklich zusammen? Sofawerk nimmt anspruchsvollen Kunden genau diese Sorge ab. Denn Sofawerk hat mit seinen Schlafsofas, Ecksofas mit Schlaffunktion und Schlafliegen ein hochwertiges Produktangebot und eine geschmackvolle Auswahl im Angebot. Hier kann der Kunde sicher sein, genau das zu finden, was er sucht. Einen Top-Preis, Design und schadstofffreie Materialien sowie handwerkliche Qualität für höchsten Sitz- und Schlafkomfort.

Mit hochwertigen Bettsofas und Gästesofas bietet Sofawerk.de ausschließlich Polstermöbel „Made in Germany“. Und mehr noch: alle Direkt-Lieferanten sind Mitglieder in der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. und halten sich nicht nur an die gesetzlichen Normen sondern sind in der Möbelbranche Vorreiter, wenn es um Nachhaltigkeit und Produktqualität geht.

Aktuell bietet Sofawerk.de alle Produkte inklusiv eines kostenlosen Liefer- und Aufbauservices an. Außerdem reicht der Onlinehändler sofawerk.de die Herstellergarantie von 5 Jahren an die Endverbraucher weiter. Finden Sie Ihr Schlafsofa made in Germany auf Sofawerk.de.

Mehr unter: www.sofawerk.de