Der Roman zum Jubiläumsjahr 1968/2018

Das Leben und Fühlen einer Generation, die das Nachkriegsdeutschland prägte, wird mit dem Roman „Im Bauch der Titanic“ von Martin Gohlke nachempfindbar.

Martin Gohlke macht mit einem fesselnden Roman über Liebe, Rache und den Tod die Geschichte der bundesrepublikanischen Intelligenz lebendig. Erzählt wird eine Lebensgeschichte aus der Generation, die gegen das bleierne Schweigen der Wirtschaftswunderzeit, die bürgerliche Enge und den Atomstaat kämpfte.

Der Roman reicht von den 1940ern bis in die 2010er Jahre. Gohlke gelingt es, die Figuren über diesen großen Zeitraum literarisch und nicht bloß sachlich zu erfassen: Die historischen Stationen geben einen Eindruck, wie sehr sich die Bundesrepublik in der Lebenszeit eines Menschen verändert hat. Sie bilden den Hintergrund für die Entwicklung der Romanfiguren. „Ich wollte keinen reinen Spannungsroman schreiben, sondern über die Handlung eine Atmosphäre schaffen, der sich der Leser schwer entziehen kann“, so Gohlke.

„Wolfgang kann nicht lesen“, das musste er sich in der Schule jahrelang von Werner gefallen lassen.

Wolfgangs Vater ist angeblich im Krieg ums Leben gekommen. Werners Vater dagegen hält seinem faulen Sohn alle Türen zu einem bürgerlichen Leben offen. Ilona entscheidet sich darum für Werner. Daran ändert sich auch nichts, als Ilona und Wolfgang sich 1968 an der Frankfurter Uni wiedersehen. Gemeinsam erforschen sie den nationalsozialistischen Terror in ihrem Heimatdorf, was für Wolfgang zu einer Lebensaufgabe wird. Irgendwann scheint er sich dabei für die schlechte Tat zu entscheiden, um besser leben zu können. Doch als es für Wolfgang ans Sterben geht, holt auch ihn die Vergangenheit ein und er muss sich mit dem Unrecht auseinandersetzen, für das er selbst verantwortlich ist.

Gohlkes Roman ist nicht autobiographisch geprägt (Gohlke ist Jahrgang 1960.) und speist sich doch aus den persönlichen Erfahrungen des Autors. Durch die Arbeit in der politischen Bildung sind Sozialisation und Entwicklung der westdeutschen Linken wie auch ihr innere Kämpfe um eine menschliche Haltung unter unmenschlichen Umständen ihm wohlvertraut.

Als gebürtige Bremer lebt Martin Gohlke seit einigen Jahren in Ostfriesland. Als promovierter Historiker verfasste er u.a. eine Studie über die Arbeitnehmervertretung bei der Bremer Firma Kaffee HAG. Von 2000 bis 2007 arbeitete er als Lehrbeauftragter der Universität Oldenburg. Heute koordiniert er die „Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Aurich“ und gibt Seminare zu Themen der politischen Bildung wie Rechtsextremismus, Geschichte und Arbeitsrecht.

Der Roman ist erhältlich als Buch (ISBN 9783941921641) im Hardcover mit 394 Seiten für nur 19,80 Euro. Außerdem gibt es eine E-Book-Fassung für Amazon Kindle sowie direkt beim catware.net Verlag im epub-Format für alle anderen Lesegeräte. Die DRM-freie E-Book-Fassung kostet nur 6,99 Euro.