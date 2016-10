Der Ruf der Ferne - JugendBildungsmesse zu Auslandsaufenthalten wieder in Bochum

Reisebegeisterte Jugendliche haben heute immer mehr Möglichkeiten, die Welt zu entdecken, Sprachen zu lernen und internationale Freundschaften zu schließen: Ob ein High School Besuch für mehrere Monate, eine Sprachreise während der Ferien oder eines der zahlreichen Auslandsprogramme nach dem Abitur – je nach Persönlichkeit, Geldbeutel und Zeitpunkt eröffnen sich individuelle Wege.

Eine erste Übersicht zu aktuellen Programmen bietet die JugendBildungsmesse Bochum am 05. November 2016 in der Hildegardis-Schule. Rund 30 Austauschorganisationen, Veranstalter und Ehemalige aus ganz Deutschland beantworten zwischen 10 und 16 Uhr Fragen zu ihren Programmen, darunter Schüleraustausch, Feriencamps, Au-Pair, internationale Freiwilligendienste, Work & Travel, Auslandspraktika oder Gastfamilie werden. Die „JuBi“ richtet sich insbesondere an Schüler der Klassen 7 bis 13, ihre Eltern und Lehrer. Der Eintritt ist frei!

Zum bereits siebten Mal gastiert die JugendBildungsmesse in Bochum. So bietet sie auch der nächsten Generation von Austauschschülern, Au-Pairs oder Work & Travellern aus Bochum und der Region die Gelegenheit, die Planung ihres Auslandsaufenthalts gut informiert anzugehen. Oberbürgermeister Thomas Eiskirch, Schirmherr der Veranstaltung, ist davon überzeugt, dass Auslandserfahrungen „auf jeden Fall eine persönliche Bereicherung“ darstellen.

Neben den besseren Fremdsprachenkenntnissen sei der Weg ins Ausland eine „tolle Gelegenheit, andere Kulturen und Lebensweisen näher kennenzulernen“. Da die vorgestellten Programme jedoch nicht selten mit hohen Kosten verbunden sind, erhalten Besucher zudem an einigen Ständen Informationen zu alternativen Finanzierungsmöglichkeiten wie Stipendien oder Auslands-BAföG. Im Rahmen der JugendBildungsmesse werden zahlreiche WELTBÜRGER-Stipendien für Auslandsaufenthalte ausgeschrieben.

Als eine der größten Spezial-Messen zum Thema „Bildung im Ausland“ tourt die „JuBi“ durch mittlerweile 46 Standorte in ganz Deutschland. Infos, Ausstellerliste und Stipendieninformationen gibt es unter www.weltweiser.de.

Kurz und bündig:

7. JuBi – Die JugendBildungsmesse in Bochum am 05. November 2016

Hildegardis-Schule

Klinikstraße 1

44791 Bochum

ÖPNV: U-Bahn bis Planetarium

10 bis 16 Uhr – Eintritt ist frei!