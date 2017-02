Der S0-Recorder überzeugt in einer großen Druckerei als Monitor für laufende Energiekosten

Die Druckerei Variograph setzt den S0-Recorder der Firma OnTimeLine zum Monitoring von laufenden Energiekosten der Produktion ein.

Der S0-Recorder ermöglicht die detaillierte Überwachung und Aufzeichnung des Strom- und Gasverbrauches von Druckmaschinen, Trocknern, Ausrüstungs-Maschinen etc..

Die Firma Variograph, ein mittelständisches Druckerei-Unternehmen in den neuen Bundesländern, produziert mit circa 100 Mitarbeitern im Mehrschichtbetrieb unterschiedlichste Printmedien mit großer Auflage. Der Betrieb setzt den S0-Recorder zum Monitoring verschiedener Energieströme wie Gas und Strom ein und überwacht somit die laufenden Energiekosten der Produktion. Mit einem durchschnittlichen Strombedarf vom 330 kW werden zwei große Druckmaschinen der Firma MAN Roland mit jeweils 5 Farbdruckwerken, dazugehörige UV-Trockner und nachgeschaltete Ausrüstungs-Maschinen für Verpackung etc. mit Strom gespeist. Der Energiebedarf der Hilfsaggregate für Kühlung sowie der Stromverbrauch der Kompressoren für die Druckluftversorgung werden vom S0-Recorder ebenfalls aufgezeichnet. Zusätzlich gemessen wird der Gasverbrauch in der Trocknungs-Einrichtung mit durchschnittlich 25 Kubikmetern pro Stunde.

Energie Monitoring mit dem S0-Recorder von OnTimeLine

[Großes Bild anzeigen]

Der S0-Recorder stellt eine Vielzahl an Messwerten und umfangreiche Visualisierungsformen zur Verfügung, die eine genaue Analyse des Energieverbrauchs ermöglichen. Der Lastgang wird quasi in Echtzeit als 10-Sekunden-Wert dargestellt und kann über Tage, Monate oder auch Jahre z.B. als Diagramm in verschiedenen Auflösungen beobachtet werden.

Das Programm kann zurzeit auf bis zu 32 Zähler mit S0-Ausgang und zusätzlich 32 Modbus-Zähler erweitert werden. Über einen zusätzlichen Schnittstellen-Adapter sind Sensoren für die Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit einsetzbar. Bis zu 32 dieser Klima-Sensoren können über eine Zweidrahtleitung auf einer Strecke von maximal 300 Metern angeschlossen werden.

Die äußerst preisgünstige Hard- und Software ist einfach zu installieren und bietet eine Vielzahl an Funktionen für den schnellen Kostenüberblick.

Mit der Möglichkeit, Zählerstände live zu exportieren, stellt der S0-Recorder eine weitere Importquelle für Warenwirtschafts-Systeme dar. Das äußerst stabile System bietet neben der der Erfassung des Strom-, Gas-, Wasser- und Heizölverbrauchs unterschiedlichste Erweiterungsmöglichkeiten.

Der S0-Recorder ist als Profi-Paket Drehstrom-Monitor Modbus-USB mit Kabel, Adapter und Wandlerzähler ab 334,90 € inkl. MwSt. bei OnTimeLine erhältlich.