Der Schweiß liefert den Befund Seit vier Jahrzehnten behandelt Steffen Barth Patienten mit verschiedenen Leiden.

Dabei kombiniert der mehrfach ausgezeichnete Physiotherapeut, der viele Therapiekonzepte selbst entwickelt hat, altes Wissen mit moderner Technik und setzt auf biologische Heilung. Seine neueste Entdeckung ist die Schweißdiagnostik.

Er ist lebenswichtig und dennoch für viele Menschen ein eher unangenehmes Produkt des menschlichen Körpers, das mit Deosprays oder Anti-Transpiranten bekämpft wird. Für Steffen Barth hingegen ist Schweiß ein elementarer Bestandteil bei der Diagnose von Verletzungen. Der Physiotherapeut macht sich die zwei bis vier Millionen Schweißdrüsen auf der Haut zunutze und hat mithilfe eines selbst entwickelten Spezialpflasters, dem Sanotape, ein völlig neues Prinzip der Diagnostik entwickelt. Bestandteil des Pflasters ist eine hauchdünne, reflektierende Spezialfolie, die mit dem Schweiß reagiert. Aus den Verfärbungen des Sanotape kann Barth dann genaue Rückschlüsse auf die Zusammensetzung des Schweißes und die Lokalisation der Verletzung ziehen.

Indikator Schweiß

„Wir gehen davon aus, dass jede Verletzung eine andere Schweißzusammensetzung hat“, berichtet Steffen Barth, der Erfinder der Schweißdiagnostik. Schweiß aus verletztem Gewebe weist eine er- höhte Konzentration von Ionen auf. Mithilfe des Sanotapes, dessen Beschichtung sich genau an diesen Stellen verfärbt, kann das betroffene Gewebe detailliert beschrieben werden. „Der Schweiß ist durch veränderte Ionen wohl aggressiver und so können wir feststellen, wo die Störung vorliegt“, so Barth. Ist die Lokalisation der Krankheit genau bestimmt, kann gezielt behandelt werden. Erste therapeutische Wirkungen übernimmt das Sanotape selbst. Neben seinem diagnostischen Potenzial kann das Spezialpflaster helfen, Schwellungen entgegenzuwirken und Schmerzen zu lindern. Grund hierfür könnte sein, dass Sanotape den Stoffwechsel erhöht, wodurch die körpereigenen Selbstheilungskräfte angeregt werden.

Diagnose & Therapie

Die Vorteile von Steffen Barths innovativem diagnostischem Ansatz sind vielseitig. Das Sanotape kann bei stumpfen Verletzungen an jeder Stelle auf der Haut eingesetzt werden, da der Mensch am ganzen Körper schwitzt.

„Das Sanotape unterstützt nicht nur die Diagnostik, sondern auch die Therapie“, nennt der international renommierte Physiotherapeut die Vorzüge des Spezialpflasters. Wichtig ist ihm vor allem, bei seinem ganzheitlichen Behandlungsansatz ohne Spritzen oder Medikamente auszukommen und Operationen möglichst zu vermeiden.

„Heutzutage wird oft viel zu früh operiert. Dabei wären viele Operationen nicht erforderlich“, so der Experte, dessen Erfolge zeigen, dass positive Behandlungsergebnisse oft auch ohne operative Eingriffe möglich sind.

Die mit der Schweißdiagnostik beginnende Therapie beinhaltet bei ihm immer verschiedene Behandlungsmethoden. „Wir erzielen unsere Erfolge in der Kombinationsbehandlung“, ist der erfinderische Physiotherapeut davon überzeugt, dass eine einseitige Therapie wenig erfolgversprechend ist. „Wir wollen ja nicht nur die Symptome bekämpfen, sondern auch die Ursache“, erklärt er.

Dazu nutzt Steffen Barth in seinem Hauptsitz PHYSIOMED Hagen moderne Technik wie Laser oder kaltes Plasma und eigene Therapiekonzepte. Das Fundament seiner Behandlung bildet jedoch das SB-01-Konzept© mit dem dazugehörigen Sanotape und nicht zuletzt ein rein biologisches Produkt: Der Schweiß des menschlichen Körpers