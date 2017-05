Der Star unter den Torten - Massa Ticino

Massa Ticino ist im Bereich Zucker seit vielen Jahren zu Hause und man kann sagen, ohne diesem Produkt vieles schwerer zu backen wäre.

Wenn es nicht bereits erfunden wäre, hätte man es heute erfinden müssen. Mit Massa Ticino steigen Sie in neue Dimensionen der Kreativität auf, wenn es um Zuckerspezialitäten geht, wie beispielsweise einen Kuchen glasieren, Torten mit Zuckerfiguren dekorieren, die Torten mit Dekormasse zu überziehen. Massa Ticino ist in diesem Bereich das perfekte Produkt für alle Tortenbäcker. Einst wurde die weisse Dekormasse in der Schweiz erfunden. Massa Ticino konnte sich schnell als Alternative zum Marzipan und als nützlicher Helfer für Bäcker und Konditoren entwickeln. Dank der unerreichten Eigenschaften beim Einschlagen, Einfärben und Aromatisieren von Festtagstorten und zum Modellieren von Dekorationen wurde Massa Ticino in kürzester Zeit zum Exportschlager. Und dank der überlegenen Geschmeidigkeit und Elastizität wird Massa Ticino die Hitliste der Zuckerbäcker noch lange anführen.

Vorteile von Massa Ticino

Es ist für wärmere Verhältnisse gut geeignet. Der Überzug fängt nicht an zu schwitzen und schmilzt nicht davon. Massa Ticino ist sehr leicht zu verarbeiten. Er ist ganz schnell weichgeknetet und eignet sich hervorragend zum Überziehen von Torten, aber auch zum Modelliern von Figuren bis hin zu ganz kleinen Dekoelementen, ist elastischer als die meisten anderen Zuckerpasten. Dünn ausgerollt trocknet der Rollfondant auch schnell. Die Marzipan Alternative kann mit Lebensmittelfarbe (am besten Pastenfarbe) eingefärbt und, oder aromatisiert werden. Vom Geschmeck her kann man sagen, dass es nicht zu süß ist, mit leichtem Vanillearoma - kein Essigaroma wie bei anderen Produkten. Der Rollfondant ist rein pflanzlich, somit für Vegetarier sehr gut geeignet. Massa Ticino ist laktosefrei und glutenfrei.

Tipp zum Backen mit Massa Ticino

Jetzt kann also nichts mehr schief gehen. Besorgen Sie sich Ihren Rollfondant für Ihre Hochzeitstorte oder Geburtstagstorte, dekorieren alles, entweder mit Zuckerfiguren oder Schriftzug, Kerzen, und überraschen Ihre Liebsten.

Noch ein Tipp fürs Benutzen von Massa Ticino: die Arbeitsplatte und der Ausrollstab sollten nur mit wenig Bäckerstärke bestäubt werden.