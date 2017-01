Der Strom-Workshop: Strom und Energie in Kita und Vorschule

Der „Strom-Workshop“ richtet sich an alle Kitas, Vorschulen, Kindergärten und Grundschulen, die mit Kindern erste Schritte in die spannende Welt der Technik unternehmen möchten.

Anschaulich und unterhaltsam führt das umfangreiche Lernpaket Kinder im Vor- und Grundschulalter an das Thema elektrischer Strom und Energie heran.

Eine Vielzahl von altersgerechten Experimenten und Bastelprojekten bringt Kita-Kindern die komplexe Themenwelt spielerisch näher, weckt Forscherdrang und technische Kreativität.

Der Strom-Workshop ist einem umweltfreundlichen, stabilen Pappkoffer untergebracht und beinhaltet neben dem Handbuch sämtliche elektronischen Bauteile, die für den Strom-Workshop erforderlich sind: Von kleinen Glühbirnchen, über Leuchtdioden, Solarzellen, Schaltern, Batteriespannungsquellen und Krokodilkabeln sind alle Bauteile für Projektgruppen von bis zu 10 Kindern enthalten.

Das Paket beinhaltet zudem ein 48-seitiges Handbuch, das mit ausführlichen Step-by-Step-Anleitungen, anschaulichen Erklärungen, Projektvorschlägen sowie Fragen & Antworten-Blöcken durch die einzelnen Sessions führt und seitens der Erzieherinnen kein technisches Vorwissen voraussetzt.

Ergänzendes Bastelmaterial, wie Pappe, Farbstifte, Schere und Kleber, das in einzelnen Projekten erforderlich ist, findet sich in jeder Kita.

Für größere Kindergruppen, aber auch um den Strom-Workshop nach bastelintensiven Projekten wieder aufzufüllen, stehen mit der ergänzenden „Strom-Box“ weitere Bauteile zur Verfügung.

Warum MINT in der Kita?

Während Technik alle Bereiche unseres Lebens durchdringt, vollzieht sich in der heranwachsenden Generation ein Wandel vom Konstruktiven zum Konsumtiven. Kinder setzen sich immer seltener mit der Funktionsweise von Technik auseinander – sie wird schlichtweg vorausgesetzt. Dabei benötigt gerade die junge Generation technische Kompetenzen, um Technik nutzen und herstellen zu können.

Die wissenschaftliche Forschung spricht in diesem Zusammenhang von „Techniksozialisation“, die Menschen von frühester Kindheit an mit Technik vertraut macht und Motivation und Wissbegierde weckt.Angesichts des Ingenieur- und Fachkräftemangels werden auch die Stimmen im Industrie- und Ausbildungssektor lauter, die frühkindliche Förderung technischer Interessen voranzutreiben.Technik braucht Begeisterung! Und die Weichen werden bereits früh gestellt: Kinder, die schon im Vor- und Grundschulalter an technische Themen herangeführt werden, entwickeln ein kreatives Interesse, das eine spätere berufliche Orientierung in diesem Bereich wahrscheinlicher macht.