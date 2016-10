Der Ultra Marathon über einen antiken Handelsweg

Der Lykische Weg im Süden der Türkei ist der erste Fernwanderweg des Landes und eine der populärsten Kulturrouten des Mittelmeerraums. Der Ursprung des Weges, der teilweise heute noch alten Handelswegen folgt, geht bis ins Altertum zurück.

Seit einigen Jahren wird auf dem Lykischen Weg ein „Ultra Marathon“ ausgetragen, der erste Marathon dieser Art der Türkei.

In diesem Jahr führte der Ultra-Marathon in 6 Etappen über 255 km des 509 km langen Lykischen Weges.

Die Route verläuft durch eine herrliche Landschaft und vorbei an historischen Stätten und ist insgesamt eine Herausforderung, insbesondere die steile Streckenabschnitte.

Der Marathon startete am 24.09. in Fethiye und endete am 02.10. in der antiken Stadt Phaselis bei Antalya. 230 Sportler aus verschiedenen Ländern, darunter auch aus Deutschland, beteiligten sich an dem Marathon. Für die Übernachtungen wurden vom Veranstalter typische Nomadenzelte bereitgestellt.

Mahmut Yavuz kam mit einer Gesamtzeit von 30:48:09 als erster ins Ziel.

Bilder der beeindruckenden Strecke gibt es unter folgendem Link

http://www.likyayoluultramaratonu.com/TR/?p

Lykien - “Land des Lichts” - ist der historische Name der Halbinsel zwischen Fethiye und Antalya. Das gigantische Taurus Gebirge dominiert die Küste, die Berge scheinen förmlich aus dem Meer aufzusteigen. Die wunderschöne Landschaft, die antiken Stätten, die vielerorts unberührte Natur, das besondere Licht, die freundlichen Menschen – es gibt viele Gründe sich hier „mal auf den Weg zu machen“, nicht nur während des Marathons.

Der Lykische Weg kann von vielen Ausgangspunkten im Rahmen von Tages-Exkursion, als Teilstrecke oder in der Gesamtlänge von über 500 km erwandert werden. An vielen Stellen des Weges bestehen Übernachtungsmöglichkeiten.



Nizamettin Sen

Antalya Kongress Büro ACB