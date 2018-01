Der VASNER Infrarot Standheizstrahler StandLine Mini 12 nun in frischen Farben für jede moderne Terrasse

Ab sofort produziert VASNER neue Farbmodelle seiner kleinen Infrarot Standheizstrahler.

Die Neuzugänge sind inspiriert durch aktuelle Trends im Bereich Terrassendesign. Immer mehr Balkon- und Terrassenbesitzer wollen ihren Außenbereich in eine Art zweites Wohnzimmer verwandeln mit bequemen Möbeln und einer schönen Einrichtung. Moderne Terrassendesigns basieren dazu oft auf sauberen Grundtönen wie Weiß, sodass die gesetzten farblichen Akzente noch besser herausstechen. Damit Ihr Heizstrahler ins harmonische Bild Ihrer modernen Terrasse passt, wird das StandLine Mini Infrarot-Sortiment von VASNER durch die Farbvarianten Weiß und Silber-Grau erweitert. Bisher gab es den edlen, kleinen Heizstrahler nämlich nur in mattem Schwarz. Der Mini Infrarotstrahler ist der kleine Bruder des StandLine 25R, der schon längere Zeit in verschiedenen farblichen Ausführungen erhältlich ist. Am größeren Heizstrahler-Modell gab es immer den Vorteil, dass man die gekaufte Farbe von der bestehenden Einrichtung der Terrasse abhängig machen konnte. Nun gibt es den Mini Infrarotstrahler auch in allen drei Varianten, Schwarz, Weiß und Silber-Grau, um Ihre Terrasse stilvoll zu bereichern.VASNER StandLine Mini – Der Infrarot Heizstrahler mit innovativer Carbon Technik

Am VASNER StandLine Infrarot Standheizstrahler ist vor allem seine innovative Heiz-Technik besonders. Hochwertige Carbon-Fasern werden eingesetzt, um eine sofortige und effiziente Wärmewirkung zu ermöglichen. Der durchdachte Reflektor hilft der Carbon-Röhre dabei, eine größere Fläche zu beheizen. Praktisch ist der Infrarot Heizstrahler außerdem wegen seiner vertikalen Ausrichtung, denn so passt er in jede Ecke und kann platzsparend heizen. Das integrierte Thermostat ermöglicht die Wahl einer Wunschtemperatur zwischen 10 – 40°C, die der StandLine Mini Infrarotstrahler sogar auf Dauer selbstständig aufrechterhält. Und mit einer Höchstleistung von 1200 Watt sorgt der kompakte Stand-Heizstrahler zuverlässig dafür, dass Ihnen draußen sowie in geschlossenen Räumen immer schön warm ist.

Das kleine VASNER Stand-Gerät für sichere Wärme auf Ihrer Terrasse

Fortschrittlich ist der kleine Infrarot Standheizstrahler vor allem wegen seiner zahlreichen Sicherheitsvorkehrungen. Der watt-starke Mini-Heizstrahler ist nämlich mit einem Überhitzungsschutz, einem Umkippschutz und einem praktischen Ausschalt-Timer gewappnet, die zur Sicherheit der Nutzer und des Gerätes beitragen. Trotz seines niedrigen Gewichts von 2,4 kg steht der Infrarotheizstrahler stabil in jeder Ecke. Dies liegt an seinem robusten, quadratischen Standfuß. Zur Stromversorgung kann der Terrassen-Heizstrahler problemlos an jede gewöhnliche Steckdose angeschlossen werden. Das heißt, der Infrarotstrahler kann flexibel und mobil eingesetzt werden. Für Wärme dort, wo sie benötigt wird.

Für weitere Informationen besuchen Sie die VASNER Webseite:

https://www.vasner.com/de/infrarotstrahler/