Der Wald ist unser Welterbe - schützen wir ihn...

(pur). Immer intensiver „bewirtschaftet“ werden Europas Wälder. Selbst ökologisch besonders wertvolle Bestände und Altbäume bleiben nicht verschont, nennenswerte Schutzzonen gibt es kaum.

Nun lässt Polens Regierung sogar in Europas letztem Urwald von Bialowieza Rodungen zu – trotz EU-Protest, trotz EuGH-Urteil, trotz Unesco-Warnung. Weit über hundert Jahre alte Bäume sind dem Kahlschlag bereits zum Opfer gefallen.

Die Regierung sollte verstehen, dass sie wachsame Bürger aus vielen Ländern gegen sich hat. 130.000 Naturfreunde haben bereits eine entsprechende Petition unterzeichnet. In Polen selbst kämpfen tapfere Umweltschützer seit Monaten im Wald für die Natur. Sie haben ein Protestcamp aufgebaut und stellen sich den Holzfällern in den Weg. Die Polizei hat bereits Aktivisten festgenommen...

Kahlschlag für Tütensuppen und Toilette

Welches Erlebnis, mit dem Boot durch Indonesiens ausgedehnteste Mangrovenwälder zu fahren! Frühmorgens hört man noch die Rufe der Nasenaffen, und wenn man Glück hat, sieht man Riesengleitflieger durch die Baumkronen gleiten. Wir sind an der Westküste Borneos, im Distrikt Kubu Raya. Salz- und Süßwasser mischen sich hier und sorgen für eine artenreiche Flora und Fauna - auch Orang Utans leben hier (noch...).

Doch das Paradies ist bedroht, denn skrupellose Unternehmen holzen den Mangrovenwald ab. Eigentlich hat Indonesien die Zerstörung der Wälder auf Torfböden verboten, doch das kümmert diese Ölpalmfirmen nicht. Besonders schlimm, dass dieses Palmöl aus Regenwaldabholzung und Landraub auf unseren Tellern landet. Eines der Palmölunternehmen im Mangrovenwald im Westen Borneo, PT Sintang Raya, liefert sein Palmöl an den weltgrößten Palmölhändler Wilmar.

Die lokale Bevölkerung ist Terror und Kriminalisierung ausgesetzt und hat Link-AR Borneo alarmiert. Von Wilmar wiederum kauft Unilever ein und verarbeitet das Palmöl für Tütensuppen, Rama und Toilettenartikel.

Dieser Raubbau im Mangrovenwald ist beileibe nicht der einzige. Ein anderer Lieferant holzt im Leuser-Ökosystem Wälder für Palmöl ab, wo die letzten Tiger, Nashörner, Elefanten und Orang-Utans Sumatras leben. Dessen Palmöl landet in vielen bekannten Marken, auch von Unilever, wie die NGO Rainforest Action Network jüngst herausfand.

Direktkontakt:

Rettet den Regenwald e.V.

Reinhard Behrend

Jupiterweg 15

22391 Hamburg

Tel.: 040-4103804

Fax: 040-4500144

Mail:

Web: https://www.regenwald.org/

www.facebook.com/rettetdenregenwald

http://twitter.com/RettetRegenwald