Die hawaiianische Kultmarke Dakine ist bekannt für hochwertige und funktionelle Sportaccessoires aus den Bereichen Surfen, Wellenreiten, Kiten, Skate, Bike, Ski und Snowboard.

Mit der brandaktuellen Outerwear-Kollektion läutet Dakine die Wintersaison 2016/17 ein.

München, 30.09.2016 - Es ist wieder soweit: Dakine eröffnet die aktuelle Wintersaison 2016/2017! Mit der funktionellen, stylischen Dakine Outerwear Kollektion sind Frauen, Männer und Kinder perfekt für den Winter gerüstet. Sowohl auf der Skipiste als auch im Backcountry braucht der Wintersportler einen hochwertigen Dakine Ski- oder Snowboardrucksack, die passende Wintermütze und funktionelle Dakine Winterhandschuhe. Vor allem aber sorgt die richtige Wintersport Bekleidung für den ultimativen Spaß – und zwar bei jedem Wetter. Dakine hat Funktionshosen, Funktionsjacken, Funktionspullover und Funktionsshirts im aktuellen Wintersortiment, die durchgehend aus technologisch ausgereiften Materialien gefertigt werden.

Durch die hohe Qualität sind die Dakine Outerwear Produkte für wirklich jede Wetter- und Schneebedingungen perfekt geeignet. Jedes Wetter erfordert eine spezielle Kleidung und so hat Dakine 3 verschiedene Produktlinien entwickelt. Dank dem extrem wasserdichten, höchst luftdurchlässigen GoreTex® Material und der warmen, weichen, wasserabweisenden Primaloft® Isolierung sind extreme Wetterverhältnisse kein Problem mehr. So macht in der 3-lagigen Dakine GoreTex® Jacke Mercer Kälte, Wind und Wetter besonders viel Spaß. Die gefütterte, 2-lagige Dakine Ski- und Snowboardhose Smyth II und die Dakine Tamarack Wintersporthose sind warm, bequem und halten selbst bei extremer Nässe angenehm trocken. Sowohl die 15K als auch die 10K Serie von Dakine überzeugen durch intelligente Technologie, hohen Tragekomfort und langlebige Materialien. Die atmungsaktive Dakine Outdoor Jacke Dillon hat eine Wassersäule von 15,000 mm und bietet einen sehr hohen Schutz vor Nässe und Kälte. Die Dakine Snowboardhosen und Skijacken der 10K Serie, wie z.B. die wasserdichte Dakine Celilo Damenjacke, haben eine leichtere Primaloft® Isolierung und sind daher perfekt für schöneres Wetter geeignet. Dank der 10,000 mm Wassersäule halten aber auch sie Wind und Regen ab.

Von der Mütze (z.B. Dakine Cutter), dem Base Layer (z.B. die Dakine Buttercup Damen Skiunterwäsche) und Freeride Socken (Dakine Highback) bis zu den funktionellen Ski- und Snowboardrucksäcken (wie z.B. der Dakine Mission Pro Rucksack) vereint Dakine höchste Qualität, Funktionalität und Style in der aktuellen Wintersportkollektion.

Mehr Information zur neuen Dakine Winterkollektion auch unter: https://www.dakine-shop.de/de/Sports/Ski/ bzw. https://www.dakine-shop.de/de/Sports/Snowboard/