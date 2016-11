Der Wintertraum bringt Leben in die Stuttgarter Innenstadt

Zum 18. Mal erleuchtet der „Wintertraum“ mit Eislaufbahn und Schlemmerdorf den Stuttgarter Schlossplatz.

Eröffnung ist am 16. November 2016 um 17 Uhr mit einer Eislaufgala. Das winterliche Treiben belebt die Innenstadt täglich bis zum 1. Januar 2017. Familien mit Kindern dürfen sich über günstige Eintrittspreise freuen. An den „Pinguin-Tagen“ sammeln die Veranstalter Spenden für die Wilhelma mit ihren Pinguinen.

Publikumsmagnet mit stabilen Preisen

„Der Wintertraum bringt Menschen aus einem Umkreis von 50 Kilometern nach Stuttgart. Das tut der gesamten Innenstadt gut, denn die Leute kommen nicht nur zum Schlittschuhlaufen, sie verbinden den Ausflug mit einem Stadtbummel und kaufen ein“, so die Wintertraum-Veranstalterin Henny Stamer (Stamer & Kinzler OHG). Der vom Wintertraum hell erleuchtete Schlossplatz wirkt zudem besonders einladend und sicher – ein großes Plus in der dunklen Jahreszeit. Die Besucher dürfen 2016 wieder ohne Zeitbegrenzung Schlittschuh laufen und sich über stabile Preise freuen: „Auch in diesem Jahr bleiben unsere Preise konstant“, so Stamer.

Pinguin-Tage unterstützen die Wilhelma

Als Laufhilfe für Schlittschuh-Neulinge und Kinder sind Pinguin-Figuren sehr beliebt bei den Wintertraum-Besuchern. Das Pfand dafür können sie an allen Adventssonntagen spenden – für die echten Pinguine in der Stuttgarter Wilhelma. Unter den Spendern verlost das Wintertraum-Team eine Patenschaft für einen Pinguin in der Wilhelma.

Ein Lichtermeer, das die Umwelt schont

Der Wintertraum steigt ab sofort um auf Ökostrom. Dieser Schritt spart 68.580 Kilogramm CO2, das haben die Stadtwerke Stuttgart berechnet. AUF LED-Beleuchtung stellte die Stamer & Kinzler OHG ihre gesamte Wintertraum-Beleuchtung bereits 2015 um.

Start mit Eislaufgala am 16. November 2016

Mit der traditionellen Eislaufgala startet der Wintertraum am Mittwoch, 16. November 2016, um 17 Uhr. In einer bunten Stunde zeigen junge Eisläufer ihre Kunststücke. Einen Gastauftritt hat auch das Eishockey-Team „Steelers“ aus Bietigheim-Bissingen. Im Anschluss ist die Eislaufbahn für alle Besucher geöffnet – und kostet am Eröffnungstag keinen Eintritt.

Schlemmerdorf inmitten der Stadt

Die Kartoffelpuffer im „Kartoffelhaus“ sind ein echter Geheimtipp unter den Stammgästen. Denn der Wintertraum begeistert nicht nur Eisläufer, er hat auch viele kulinarische Fans. Sie lockt das gemütliche Schlemmerdorf mit Kaffeehaus, Bratwursthaus, Glühweinhaus, Kartoffelhaus, Wintertraumbar und Confiserie. Eine Besonderheit: Überall können die Gäste den Köchen und Bäckern bei der Zubereitung über die Schulter schauen. „Wir legen großen Wert auf hochwertige, regionale Produkte und arbeiten seit vielen Jahren partnerschaftlich mit unseren Lieferanten zusammen“, betont Henny Stamer. Täglich gibt es wechselnde Pfannenangebote, auch für Vegetarier.

Kulinarisches Angebot mit neuen Ideen

Neu ist die große Auswahl nicht alkoholischer Getränke in Bioqualität, wie Eistees und Limonaden aus der Region. Eine hübsche Idee sind die neuen Glühweingläser in einer Partnervariante: einmal mit weißem, einmal mit blauem Aufdruck. Ein schönes Souvenir für Pärchen und natürlich für alle, die sich schon im Januar auf den nächsten Wintertraum freuen.

Ein Herz für Familien

Werktags von 11 bis 15 Uhr gibt es die Familienkarte: Familienmitglieder bezahlen nur zwei Euro Eintritt und können damit den ganzen Tag eislaufen. Für Kinder unter sechs Jahren ist der Eintritt generell kostenlos. Vergünstigte Preise gelten auch für Senioren und Schulklassen.

