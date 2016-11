Der größte Adventkalender Österreichs kommt aus Schwarzach

Ein Adventkalender darf in der Vorweihnachtszeit nicht fehlen. In diesem Jahr hat das traditionsreiche Fotolabor Color Drack einen Adventkalender im XXL-Format angefertigt, welcher nicht nur Kinderaugen zum Strahlen bringen wird.

Fotolabor Color Drack setzt auf Adventkalender im XXL-Format - Präsentation am 26. November

[Großes Bild anzeigen]

Präsentiert wird der größte Adventkalender Österreichs am 26. November beim Christkindlmarkt in Schwarzach.Die 8 x 4 Meter große Alu-Konstruktion ist nicht nur imposant anzusehen, sondern auch prall gefüllt. Dank der teilnehmenden SBS-Mitgliederbetriebe (SBS steht für Schwarzach, Bischofshofen und St. Johann) verbergen sich hinter den 24 Türchen Sachpreise und Gutscheine im Gesamtwert von rund 7.000 Euro. Am 26. November um 15 Uhr wird der größte Adventkalender Österreichs auf dem Marktplatz bzw. Christkindlmarkt in Schwarzach unter Anwesenheit von Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Christian Stöckl, Bürgermeister Andreas Haitzer, Mag. Markus Rosskopf von der SBS-Plattform und Color Drack Geschäftsführer Gerhard Schiechl enthüllt und öffnet an diesem Tag sein erstes Türchen.Der Preis wird dann direkt unter den Besuchern vor Ort verlost. Gerhard Schiechl ist stolz auf den Color Drack Adventkalender im XXL-Format: "Die Produktion war eine Herausforderung, die wir gerne angenommen und wenn ich mir das Ergebnis anschaue, mit Bravour gemeistert haben. Ich freue mich auf eine bunte Adventszeit und hoffe, alle Besucher des Christkindlmarktes und Teilnehmer beim Gewinnspiel erfreuen sich am Adventkalender und an den tollen Preisen."

Bereits zum 15. Mal werden im Rahmen der SBS-Adventaktion attraktive Sachpreise und Gutscheine, sowie Zwischengewinne wie Tagesskipässe und Saisonkarten verlost. In diesem Jahr erhöhen sich die Chancen aller Teilnehmenden durch den größten Adventkalender um weitere 24 attraktive Preise. Um an der Verlosung der Adventkalendertürchen teilzunehmen, muss lediglich die ausgefüllte SBS-Gewinnkarte bei einem SBS-Partner abgegeben werden. Die Gewinnkarte wird automatischen ab einem Einkauf von 20 Euro bei jedem teilnehmenden SBS-Partnerbetrieb ausgegeben. Die Kästchen 2 bis 23 werden im Zuge der SBS-Schlussverlosung am 30.Dezember ausgelost, wo der Inhalt des letzten Türchens direkt nach der Öffnung unter den Besuchern vergeben wird.

Auf der Website von Color Drack sowie auf der Color Drack Facebook-Seite wird über die jeweiligen Tagesgewinne und Türchen informiert.