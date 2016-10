Der neue Blog für alle Backfans

Köln, 07.10.2016 – Vor wenigen Tagen ist der brandneue Blog von meincupcake.de online gegangen.

Auf der Webseite finden Hobbybäcker ab sofort viele wertvolle Tipps und Tricks rund um das Backen sowie das Dekorieren von Torten, Kuchen und Cupcakes. Außerdem hält der Blog für seine Besucher innovative Trends aus der Welt des Backens, leckere Rezeptideen und schöne Bildergalerien bereit.

Praktische Ratgeber und umfangreiches Lexikon

Herzstück des Blogs ist der Ratgeberbereich. Im Ratgeber auf http://blog.meincupcake.de/ finden Backfans momentan bereits nützliche Hinweise für den richtigen Umgang mit Backformen. Wie setze ich eine Springform richtig ein? Wie pflege ich eine gekaufte Backform am besten, damit diese für eine lange Zeit die optimale Qualität behält? Was ist beim Einfetten von Backformen zu beachten, um den fertigen Kuchen leicht herauslösen zu können? Alle diese und zahlreiche andere Fragen, die sich viele Hobbybäcker oftmals stellen, beantwortet der neue Blog in ausführlicher Art und Weise. Als perfekte Informationsquelle für Einsteiger in die Welt des kreativen Backens erweist sich das Lexikon, das der Blog bereithält. Hier werden die wichtigsten Begrifflichkeiten kurz und präzise erklärt. So erfahren Besucher des Blogs im Backlexikon, was genau eigentlich Fondant ist oder wo der Unterschied zwischen Cupcakes und Muffins liegt. Sowohl der Ratgeberbereich als auch das Backlexikon werden ständig erweitert und auf den aktuellsten Stand gebracht.

Tolle Trends und Ideen aus der Backwelt

Ein wichtiger Bereich des Blogs sind auch die aktuellen Trends aus der Welt des Backens und der Tortendekoration. Immer wieder kommen neuartige Produkte zum Zubereiten und Verzieren von Torten, Kuchen und Cupcakes auf den Markt. Diese stellt der Blog vor und informiert über deren Nutzen sowie die richtige Anwendung. Zudem finden sich auf dem Blog Techniken zum Dekorieren selbstgebackener Leckereien. Auch hier gibt es ständig neue Trends, an denen sich Hobbybäcker versuchen möchten. Aktuell werden Cupcakes beispielsweise sehr gerne mit Blüten aus Buttercreme dekoriert. Diese Verzierungen lassen sich ausgezeichnet mit einer besonderen Technik und speziellen Spritztüllen kreieren, die auf dem Blog vorgestellt werden.

Leckere Rezepte und inspirierende Bildergalerien

Abgerundet wird der neue Blog von einem Bereich für Rezepte sowie großen Bildergalerien. In diesen Rubriken können sich Backfans Anregungen für eigene Kreationen holen. So zeigt der Blog die schönsten und kreativsten Tortendekorationen. Darüber hinaus finden Besucher der Seite in den Bildergalerien toll anzuschauende Cupcakes, Cake Pops, Cookies oder Macarons. Außerdem bietet der Blog wunderbare Inspirationen für das Backen zu einem besonderen Anlass. Vor allem an Weihnachten, zu Halloween oder zu Ostern kommen in vielen Haushalten Deutschlands selbstgebackene Köstlichkeiten auf den Tisch. Wer zu diesen Anlässen nach Backideen recherchiert, ist auf dem Blog genau richtig aufgehoben. Auch Hobbybäcker, die sich auf der Suche nach neuen Rezeptideen befinden, werden auf der Webseite fündig. So präsentiert der Blog zum Beispiel beliebte Rezeptklassiker wie den Marmorkuchen im neuen Gewand. Selbstverständlich wird der Blog mehrmals wöchentlich mit weiteren Rezepten befüllt.

CAKE MART GmbH

Vogelsanger Straße 354

50827 Köln

Online-Shop: https://www.meincupcake.de/shop/

Ansprechpartner: Jörg Nerlich

E-Mail:

Telefon: 0221/29 980 474