Der neue CAR-SIGNER® erscheint September 2017

Online Fahrzeug-Design und 3D-Präsentation mit neuen Funktionen. Zur Veröffentlichung des neuen CAR-SPECIAL® V.24 von creativ collection® erscheint auch der neue CAR-SIGNER®. Das Online-Gestaltungstool wurde mit zahlreichen neuen Funktionen ausgestattet und speziell für Werbetechniker weiterentwickelt.

Die Nutzung ist für Abonnenten des CAR-SPECIAL® V.24 kostenlos.

Mit CAR-SPECIAL® und CAR-SIGNER® können Profi-Fahrzeugbeschrifter innerhalb kürzester Zeit individuelle Designs erstellen, Logos hochladen und Fahrzeuge nach eigenen Ideen entwerfen. Die neue Benutzeroberfläche des CAR-SIGNER® ist intuitiv bedienbar und erfordert keine speziellen Programmkenntnisse. Dank der Integration von Vektorgrafiken und CAR-Decos gestaltet sich der Einstieg problemlos und lädt zum Experimentieren ein.

Werbung auf Fahrzeugen noch schneller gestalten

Das reine Online-Tool ist als Responsive-Design konzipiert und beweist uneingeschränkte Bedienerfreundlichkeit auf allen mobilen Geräten. Die Anwendung ist somit auf allen Plattformen verfügbar. Entwürfe können am Computer gespeichert und später auf dem Tablett-PC per Touch-Screen weiterbearbeitet werden.

Der responive Aufbau des CAR-SIGNER® ermöglicht Gestaltung auf allen Endgeräten

Es ist von Vorteil wenn man seinen Entwurf beim Beschriften oder bei der Kundenpräsentation in digitaler Form griffbereit hat. Designs können spontan und direkt am Auto beurteilt und verändert werden. Der Gestaltungsprozess wird dadurch greifbarer und wird mehr in die praktische Arbeit am Fahrzeug einbezogen. So kommt man sicher und schnell zum gewünschten Ergebnis.



Mit CAR-SIGNER® fertig gestaltete Fahrzeuge lassen sich in CAR-3D von allen Seiten betrachten. So werden aus zweidimensionalen Fahrzeugzeichnungen, per Mausklick, virtuelle Erlebnisse und eignen sich hervorragend zur Präsentation. Eigene Hintergründe können in die 3D-Präsentation geladen werden. Am Bildschirm kann man das virtuelle Fahrzeug auf den Firmenparkplatz des Kunden stellen. Das schafft Eindruck und wirkt verkaufsfördernd. Die Entwürfe können gespeichert, jederzeit im CAR-SIGNER® verändert aber auch als PDF gedruckt und als Link verschickt werden.



Es ist sogar möglich das Programm auf der eigenen Homepage seinen Kunden zur Verfügung zu stellen und Designvorstellungen und Kundenwünsche lassen sich leichter kommunizieren. Einen Testzugang für diese Zusatzleistung kann per E-Mail angefordert werden.

Mitte September geht der neue CAR-SIGNER® zusammen mit dem Erscheinen des CAR-SPECIAL® V.24 online.

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie auch über unsere Presseseite: http://www.ccvision.de/de/presse/car-signer_201708

