Der neue Franken-Krimi von Tommie Goerz: Nachtfahrt

Über 400 Seiten pralles, spannendes Franken: Der sympathisch grantige Friedo Behütuns ermittelt wieder

Der fränkische Autor Tommie Goerz (Marius Kliesch) hat seinen siebten Krimi vorgelegt – und was für einen! Da wird durch Zufall im Oberndorfer Weiher bei Erlangen ein Fahrzeug aufgefunden und es stellt sich heraus: Es ist das Auto zweier junger Männer, die vor 35 Jahren mit unbekanntem Ziel aufgebrochen und seither wie vom Erdboden verschluckt waren. Im Wagen die Überreste der beiden – nur ein paar Knochen, das meiste haben sich längst die Fische schmecken lassen.

Was ist vor 35 Jahren passiert? Die Suche führt den sympathisch grantigen Kommissar Behütuns auf über 400 Seiten zurück in die Vergangenheit, in die Welt der fränkischen Wirtsstuben und wie gewohnt tief in die fränkische Seele – daneben aber auch ins französische Limousin sowie weit in den Süden, nach Sizilien. Und zum Schluss – nein, das wird natürlich nicht verraten. „Ich sage nur: lesen! Denn es ist nicht nur eine spannende Geschichte, sondern entführt uns diesmal auch in andere Länder. Wie lautet das Lob des Franken? Bassd scho!“, HJKrieg, Erlangen.

(Foto: HJKrieg, Erlangen): Tommie Goerz’ Arbeitsplatz im Garten: Hier schreibt er seine mörderischen Geschichten

[Großes Bild anzeigen]

Tommie Goerz, Nachtfahrt, https://arsvivendi.com Verlag, 15,- €

Weitere Informationen: http://www.tommie-goerz.de

Die Frage ist: Möchte der Leser Franken kennenlernen? Denn hier bekommt er einen kleinen Einblick in das Gschmarri, das „dumme Gerede“ oder „dumme Geschwätz", in die kleinen Wirtshäuser und natürlich lernt er urigen Wirte kennen, blickt in Tiefen und Untiefen des "Fränggisch" mit all' seinen Schönheiten, den hopfig-herben Flüssigkeiten und extrem schmackhaften Schweinereien. Und dabei führt immer der sympathisch grantige Nürnberger Kommissar Friedo Behütuns durch Geschehen.